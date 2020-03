Wo das wohl sein mag? Na, an der Alster jedenfalls ist das Foto nicht entstanden – obwohl. . . Schauen Sie mal genau hin, dann ist das gar nicht so schwer. Wenn Sie wissen, wo die Aufnahme zu verorten ist, schreiben Sie eine E-Mail an erkennen@mamo.de und nennen Sie Namen, Anschrift, Telefonnummer sowie das Stichwort „Erkennen Sie Mannheim? Folge 168“ und – ganz wichtig – erzählen Sie uns Ihre Geschichte dazu. Oder schreiben Sie an den „Mannheimer Morgen“, Lokalredaktion, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim. Unter den richtigen Einsendern verlosen wir wieder Bücher und CDs. Einsendeschluss ist Mittwoch, 11. März. Die Gewinner werden dann am Freitag von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. scho

Info: Alle Teile unter morgenweb.de/erkennen-sie-mannheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020