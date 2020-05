Sind sie nicht süß, die Menschen und Autos, die vor dem Bürohochhaus so klein und winzig wirken? Das mehrstöckige Gebäude steht auch heute noch, hat aber in den vergangenen Jahren sein Gesicht deutlich verändert. Wenn Sie wissen, wo die Aufnahme zu verorten ist, schreiben Sie eine E-Mail an erkennen@mamo.de und nennen Sie Namen, Anschrift, Telefonnummer sowie das Stichwort „Erkennen Sie Mannheim? Folge 170“ und erzählen Sie uns Ihre Geschichte dazu. Oder schreiben Sie an den „MM“, Lokalredaktion, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim. Unter den richtigen Einsendern verlosen wir Bücher und CDs. Einsendeschluss ist Mittwoch, 13. Mai. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. cs/scho

Info: Alle Teile unter morgenweb.de/erkennen-sie-mannheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.05.2020