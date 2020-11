Erkennen Sie Mannheim? – Folge 176

Als das Gebäude gebaut wurde, stand es noch frei. Auf dem 1928 aufgenommenen Bild ist viel Wiese vor dem Haus zu sehen, heute befindet es sich an einem in jüngerer Vergangenheit sanierten Platz. Wenn Sie wissen, wo die Aufnahme zu verorten ist, schreiben Sie eine Mail an erkennen@mamo.de und nennen Sie Namen, Anschrift, Telefonnummer, sowie das Stichwort „Erkennen Sie Mannheim“ und erzählen Sie uns Ihre Geschichte dazu. Oder schreiben Sie an den „MM“, Lokalredaktion, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir Bücher und CDs. Einsendeschluss ist Mittwoch, 10. November. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. tbö (Bild: Marchivum)

Info: Alle Teile unter morgenweb.de/erkennen-sie-mannheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.11.2020