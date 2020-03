Erkrankter Student

Unter den Infizierten in Mannheim ist nach Angaben der Stadt auch ein Student der Universität, der sich in einem Risikogebiet aufgehalten hatte. Die Person befinde sich in häuslicher Isolation, heißt es. Unter den Kontaktpersonen seien Studierende und Beschäftigte der Universität. Das Gesundheitsamt habe für fünf Personen häusliche Quarantäne angeordnet. Die Stadt weist daraufhin, dass eine Testung primär für Personen vorgesehen ist, die innerhalb der vergangnen 14 Tage in einem Risikogebiet waren oder Kontakt mit einer nachweislich an SARS-CoV-2 erkrankten Personen standen.

Das von der Stadt eingerichtete Info-Telefon mit der Nummer 0621/293 22 53 ist von 7.30 bis 19 Uhr besetzt. Bis Donnerstag 12 Uhr hatten dort 300 Personen angerufen und sich vor allem über allgemeine Verhaltensweisen informiert. abo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020