Erkundungstouren per Rad oder Schiff

Ob Fahrradtour oder Schifffahrt: „Es gibt genügend Platz, um Abstand zu halten. Und die Teilnehmer sind umsichtig“, berichten die Organisatoren des Vereins Industriekultur Rhein-Neckar über die Erfahrungen der vergangenen Wochen mit Exkursionen im Freien. Deshalb stehen ab sofort wieder spannende Erkundungsfahrten auf dem Programm.

Eine geführte Wanderung bei Pleutersbach am Neckar führt am Samstag, 8. August, auf die Route der Sandsteinbrüche. Sie beginnt um 14 Uhr und dauert 2,5 bis drei Stunden. Treffpunkt ist rund 100 Meter nördlich vom Café Lutzki, (Allemühler Straße 2 in Eberbach) und kostet acht Euro. Der Spaziergang zum Thema Kolonialismus am kommenden Sonntag ist bereits ausgebucht.

Ein altes verschlungenes Rheinbett mit der historischen Neckarmündung – in dieser Idylle legt um 1900 die Stadt Mannheim am Industriehafen an. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte er sich zum Süddeutschen Mühlenzentrum. „Mit der ,Kurpfalz’ auf Tour“ lautet das Motto, wenn die Organisatoren für Freitag, 14. August, um 19 Uhr am Cahn-Garnier-Ufer, Anleger unter der Kurpfalzbrücke, zu einer Hafenfahrt einladen.

Bananenmehl und Gummi – auf den Spuren des Kolonialismus radeln die Teilnehmer einer Tour am Samstag, 22. August. Treffpunkt ist um 17 Uhr auf der Diffené-Brücke, Diffené-Straße 13. Allein am östlichen Ufer in der Industrie- und Lagerstraße gibt es zehn Betriebe, die von der Ausbeutung und Verarbeitung kolonialer Rohstoffe profitierten und zum Teil heute noch am dicken Ende der „globalen Lieferketten“ sitzen. Gleichzeitig können die Teilnehmer die herbe Schönheit des Industriehafens mit seinen Mühlen und der vielfältigen historischen Architektur bewundern.

Die Westseite des Industriehafens wird einen Tag später, am Sonntag, 23. August, erkundet. Treffpunkt ist an der Kammerschleuse.

„Der Industriehafen und die Insel“ heißt das Motto einer Dämmerungstour mit dem Schiff am Freitag, 28. August, um 19 Uhr. Treffpunkt ist am Cahn-Garnier-Ufer, Anleger unter der Kurpfalzbrücke.

Weitere Infos, auch zur verbindlichen Anmeldung und den geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen für jede Tour, gibt es unter kontakt@rhein-neckar-industriekultur.de und www.rhein-neckar-industriekultur.de. mai

