Erlebnistag am Freitag

Mannheim.Mit einem Erlebnistag will die Medizinische Fakultät Schüler und andere Interessierte über Studienmöglichkeiten informieren. Dazu lädt sie am Freitag, 16. März, ab 15 Uhr ins Lehrgebäude Alte Brauerei (Röntgenstraße 7) gegenüber dem Klinikum ein. Der Besuch ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Die Veranstaltung steht im Rahmen der Rhein-Neckar-Orientierungstage. Medizin gehöre nach wie vor zu den beliebtesten Studienfächern bundesweit, schreibt die Fakultät: „Anderen Menschen helfen zu wollen, einen angesehenen Beruf auszuüben, gute Verdienstmöglichkeiten, Aufstiegschancen, wissenschaftliches Forschen, ein interessantes Arbeitsfeld – die Motivationen sind so vielfältig wie die Studieninteressenten.“ An Ständen und mit Vorträgen sollen Besucher nicht nur über alle Fragen rund um ein Medizinstudium informiert werden, sondern auch einige praktische Einblicke bekommen.