Erlös ging an Frauenhäuser

In der Berichterstattung von Samstag, 6. Juli, über den Aktionstag des Deutschen Frauenrings Ortsring Mannheim hat sich ein Fehler eingeschlichen. In der Infobox hieß es, dass der Erlös der Benefizveranstaltung an die Mannheimer Frauenhäuser „Amalie“ und „Oase“ gehe. Bei „Amalie“ handelt es sich jedoch um eine Prostituiertenberatungsstelle. Die „Oase“ ist eine Fachberatungsstelle und Tagesstätte für Frauen ohne festen Wohnsitz. Der Erlös der Aktion kam hingegen dem Frauen- und Kinderschutzhaus Heckertstift und dem Mannheimer Frauenhaus zugute. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. val

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.07.2019