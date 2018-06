Erlösung und Euphorie

Anzeige

Video Lokales Deutschland vs. Schweden: Eindrücke vom Public Viewing in Mannheim

20.04 Uhr: Zunächst sieht es danach aus, als müssten die dicht besetzten Reihen nicht lange auf das erste Tor warten. Deutschland startet furios, lässt die Schweden kaum aus der eigenen Hälfte kommen. Die Menge ist enthusiastisch, schreit das Team nach vorne.

20.16 Uhr: Nun beginnt die Elf von Jogi Löw, sich mit Leichtfertigkeiten in Gefahr zu bringen. Zuerst steht Schweden-Stürmer Marcus Berg ganz allein vor Torhüter Manuel Neuer, und kurz nachdem Sebastian Rudy mit einer blutenden Wunde im Gesicht ausgewechselt werden muss, ist es dann soweit: Ola Toivonen ist es, der der Nationalmannschaft per Lupfer in der 32. Minute einen tüchtigen Dämpfer verpasst - und auch die Köpfe im Friedrichspark gen Boden schickt.

20.50 Uhr: Die ersten Fans bestellen sich eine Frust-Wurst am Essensstand, doch Henri Hamalainen und Jukka Keskitalo haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Während die Töchter der beiden Finnen bei der Bauhaus Leichtathletik-Gala ihr Bestes geben, sind sie gekommen, um die Ehre der deutschen Mannschaft gegen die skandinavischen Rivalen zu retten. „Die Stimmung hier ist fantastisch, und die Deutschen spielen gar nicht schlecht“, findet Hamalainen und weiß: „Sie müssten im Abschluss einfach gnadenlos effektiv sein und die Gelegenheiten verwandeln, dann hätte Schweden keine Chance.“

21.06 Uhr: Wie als hätten sie Henri Hamalainens Botschaft gehört, stürmt die deutsche Elf drauf los und netzt endlich zum 1:1 ein. Zwar stolpert Marco Reus das Leder zum Ausgleich in der 48. Minute nur irgendwie über die Linie, doch in Mannheim blickt man wieder nach vorn.

21.40 Uhr: Die Ereignisse überschlagen sich. Abwehrchef Jérôme Boateng sieht in der 72. Minute zuerst Gelb, zehn Minuten später nach einem Foul gegen Berg Gelb-Rot. Nun müssen es zehn Deutsche richten.

21.53 Uhr: Endlich der langersehnte Treffer! Nachdem Mario Gomez am schwedischen Torhüter und Julian Brandt am linken Pfosten scheitert, erlöst Kroos die Deutschen mit seinem Traumtor. Doch während sich die ersten Fans schon zum ersten Autokorso der WM bereitmachen, blickt Alex Schmidt mit einer Mischung aus Hoffnung und Sorge auf die Partie gegen Südkorea: „Dass man bis zu einem knappen 2:1 so viele Nerven lassen muss, liegt auch an den vielen ungenutzten Chancen und individuellen Fehlern, die andere Gegner sicher härter bestrafen als schwache Schweden. Der Wille, den die Elf zum Schluss gezeigt hat, muss der Anfang eines neuen Geistes in der Mannschaft sein – nur so werden die Jungs noch Weltmeister.“

Info: Video und Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.06.2018