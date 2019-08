Ermittler untersuchen Beziehung

Nach dem Tötungsdelikt einer jungen Frau im Stadtteil Rheinau untersuchen die Ermittler zurzeit das Umfeld der erstochenen Studentin. Besonders die Beziehung zwischen der Spanierin und ihrem Exfreund steht nun im Fokus der Ermittlungen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei die Motivlage noch unklar. Noch immer schwebt der Exfreund und Tatverdächtige nach einem Sprung aus dem fünften Stock in Lebensgefahr und kann daher nicht befragt werden. Obwohl die Obduktion der jungen Frau bereits erfolgt ist, liegen der Staatsanwaltschaft bislang nur vorläufige Ergebnisse vor, zu denen man sich aber nicht äußern will.

15 000 Euro Spenden gesammelt

Vielmehr wolle man auf die schriftlichen Ergebnisse der Autopsie warten, die Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mannheim. Wann der Leichnam zur Überführung nach Spanien freigegeben wird, war am Donnerstag noch unklar. Um die Kosten für die Beerdigung und Überführung zu decken, hatten Arbeitskollegen online einen Spendenaufruf gestartet (wir berichteten).

Zahlreiche Nutzer spendeten insgesamt 15 000 Euro. „Wir sind sprachlos und dankbar und haben das Geld zusammen“, schreibt die Organisatorin und Geschäftsführerin der Mannheimer Zara-Filiale, Letizia Sciascia. Neben unzähligen kleinen Geldbeträgen hat es auch eine anonyme Spende von 2000 Euro gegeben. Die Kampagne selbst ist mittlerweile beendet. Das Geld wollen die Zara-Mitarbeiter der Mutter überweisen, die nach Mannheim gekommen ist, um ihre Tochter nach Spanien zu bringen. lia

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.08.2019