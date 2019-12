Ermittlungen gegen Polizisten: „Body-Cams waren aus“

Die Polizeibeamten, die bei einem Einsatz am Sonntag tödliche Schüsse auf einen 44-Jährigen abgegeben hatten, haben Body-Cams getragen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage des „MM“. „Pflichtgemäß“, so Pressesprecher Marc Schreiner, „waren diese aber ausgeschaltet.“ Die Schulterkameras, mit denen Beamte Videoaufnahmen von Einsätzen machen können, dürfen in Wohnungen nicht aufzeichnen. Grund ist der verfassungsrechtliche Schutz eines privaten Lebensraums. Erst vergangene Woche einigte sich die Landesregierung auf Änderungen im Polizeigesetz – speziell auf den Einsatz von Body-Cams in Wohnungen. Doch müsse man zunächst noch ins Gesetzgebungsverfahren, erklärt Carsten Dehner, Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums.

Viele offene Fragen

Polizeisprecherin Juliette Gaedicke bestätigte, dass die Obduktion des Leichnams am Montag stattgefunden habe. Sie soll unter anderem zeigen, ob das Opfer Medikamente eingenommen hat – Ergebnisse wurden allerdings keine preisgegeben. Außerdem sei ein Ermittlungsverfahren gegen die Beamten eingeleitet worden. Das, so Gaedicke, sei in einem solchen Fall aber Standard. Auch, dass es von einem benachbarten Polizeipräsidium – in diesem Fall Karlsruhe – zusammen mit der Staatsanwaltschaft durchgeführt wird. An die Öffentlichkeit wolle man erst gehen, nachdem Gutachten und Obduktion abgeschlossen, „alle Puzzleteile zusammengefügt“ worden sind, so der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft. Bis dahin bleibt vieles unbeantwortet. Wie hat sich der Polizeieinsatz im Detail abgespielt? Griffen beide Beamte der Streifenwagenbesetzung zur Waffe oder nur einer? Warum reichten nicht Pfefferspray oder Schlagstock aus? Das sind nur einige Fragen, die mit Blick auf die laufenden Ermittlungen offenbleiben.

Am Sonntag hatte die Familie des Opfers gegen 5.13 Uhr Rettungswagen und Polizei zu einer Wohnung in der Darmstadter Straße auf dem Waldhof gerufen. Beim Eintreffen der Beamten und des Rettungswagens an dem fünfstöckigen Wohnblock seien neben dem 44-Jährigen auch Familienangehörige in der gemeinsamen Wohnung gewesen, so die Polizei. Der Mann habe sich „wohl in einem psychischen Ausnahmezustand“ befunden. Als er sich, so die offizielle Mitteilung, „während des Rettungseinsatzes selbst schwer mit einem Messer verletzte und anschließend die eingesetzten Polizeibeamten damit bedrohte, kam es zum Schusswaffengebrauch“. Der 44-jährige sei dabei lebensgefährlich verletzt worden und später in einem Mannheimer Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Wie es heißt, war der Mann vorher nicht auffällig. Er hatte aber wohl einen „Ausraster“, dass die Familie den Notruf wählte.

