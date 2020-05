Ermittlungen: Polizisten schossen in Notwehr

Beim Einsatz in der Darmstadter Straße wurde geschossen. Priebe

Die Ermittlungen sind abgeschlossen, das Ergebnis offenbar eindeutig: Die Polizeibeamten, die bei einem Einsatz im Dezember 2019 auf dem Waldhof Schüsse abgaben, handelten in Notwehr. Das hat nun die Mannheimer Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Bei dem Einsatz in der Darmstadter Straße war ein 44-jähriger Mann getötet worden. Das Polizeipräsidium Karlsruhe hatte daraufhin Ermittlungen gegen die Beamten aufgenommen. Demnach waren die beiden uniformierten Polizisten des Präsidiums Mannheim am Morgen des 15. Dezember zusammen mit dem Rettungsdienst in der Wohnung der Familie des später verstorbenen 44-jährigen Mannes eingetroffen.

Er sei ruhig, aber in einem psychisch angespannten Zustand gewesen, heißt es in der Mitteilung. Nachdem er kurz in die Küche gegangen war, kehrte der Mann mit einem Messer in der Hand zurück und ging damit auf die Beamten zu. Dabei fügte er sich selbst Verletzungen zu. Weil sich der 44-Jährige mit dem Messer auch den Beamten näherte, gab einer der beiden einen Schuss auf dessen Oberschenkel ab. Als der 44-Jährige mit der nun erhobenen Waffe weiter auf die Polizisten zulief, feuerte jeder der Beamten einen Schuss ab, von dem einer den Oberkörper des 44-Jährigen traf. Der andere Schuss verfehlte den Mann. Er starb trotz fortlaufender Reanimation rund eine Stunde später im Krankenhaus infolge des Schusses in den Oberkörper.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen handelten die Beamten – wie in Paragraf 32 des Strafgesetzbuchs beschrieben – in Notwehr. Ihr Verhalten erfülle zudem die polizeirechtlichen Voraussetzungen für einen Schusswaffengebrauch, heißt es in der Mitteilung.

