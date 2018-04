Ermittlungsgruppe „Poser“ nimmt Arbeit auf

Anzeige

Mannheim.Die Spezialisten für Motorenlärm der Verkehrspolizei Mannheim nehmen ab Donnerstag, 19. April, wieder ihre Arbeit auf. Im Frühsommer drohten Kunststraße und Fressgasse wieder zur "Posermeile" zu werden, teilte die Polizei mit. Am vergangenen Wochenende seien bei der Verkehrspolizei bereits drei Bürgermeldungen wegen lärmender Poser-Fahrzeuge eingegangen.

Die Ermittlungsgruppe „Poser“ kümmert sich nun im dritten Jahr um die „besondere Motoren- und Auspufftechnik“, schreibt die Polizei. Unterstützt werden die Beamten jetzt auch vom Bundesverkehrsministerium: In der Verkehrsblatt-Verlautbarung 5/2018 (Az. LA 27/7352.1/3 vom 2. Februar 2018) verbietet das Ministerium ab sofort die Nachrüstung mit Klappen-Auspuffanlagen und Soundgeneratoren. Auch das Kraftfahrtbundesamt fand in Revisionsmessungen diverse Kritikpunkte am Geräuschverhalten getesteter Fahrzeuge. Die Abstimmungen mit den Herstellern seien im Gange. Die Lärmemission würden dadurch künftig verbessert werden, heißt es in der Mitteilung.

"Sowohl das Bundesverkehrsministerium als auch das Kraftfahrbundesamt bestätigen uns, dass die fachliche Zusammenarbeit seit Anbeginn unserer Maßnahmen sowie die besondere Aufmerksamkeit der bundesweit zunehmenden polizeilichen Aktionen gegen Poser maßgeblich zu der positiven Entwicklung beigetragen haben", teilte Polizeidirektor Dieter Schäfer, der Verkehrspolizeichef des Polizeipräsidiums Mannheim, in dem Schreiben mit.