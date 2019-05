Ermittlungsgruppe soll Vorfall klären

Nach der Auseinandersetzung der Polizei mit Anhängern des SV Waldhof am Samstagabend vor dem Fermac’s Irish Pub im Mannheimer Quadrat U 5 hat die Polizei am Dienstag eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Das teilten die Beamten in einer Erklärung am Dienstag mit.

Gegenstand der Ermittlungen soll auch der Inhalt eines Beschwerdebriefs einer 27-jährigen Frau sein, die Anzeige gegen einen Beamten wegen Körperverletzung im Amt erstatten will (wir berichteten). Die Frau hatte ihre Vorwürfe per Leserbrief an die „Rhein-Neckar-Zeitung“ und im Gespräch mit dieser Zeitung öffentlich gemacht. Die Vorwürfe gegen die eingesetzten Beamten und deren Maßnahmen hätten sich nach Angaben der Ermittler bislang aber nicht bestätigt.

Die Polizei bestätigte in ihrer Mitteilung, dass bei dem Einsatz ein Polizeihund ohne Maulkorb eingesetzt worden sei. Dieser sei darauf trainiert, flüchtige Täter zu stellen und habe während des Einsatzes am Samstagabend zwei Tatverdächtige verfolgt, die zuvor aus dem Pub geflüchtet seien. Die zwei Männer wurden nach Angaben der Beamten durch den Hund eingeholt und durch „Anbellen“ auf ihrer Flucht gestoppt.

Der Hund soll keinen der Flüchtigen gebissen haben. Laut Polizei konnte so ein 28-Jähriger (nicht wie ursprünglich berichtet ein 18-Jähriger) vorläufig festgenommen werden. Pfefferspray sei, entgegen der Behauptung einiger Augenzeugen sowie der 27-Jährigen laut Polizeimitteilung von Seiten der Beamten nicht eingesetzt worden.

Die ersten Ermittlungserkenntnisse sollen in den nächsten Tagen der Staatsanwaltschaft Mannheim vorgelegt werden, die über das Einleiten von Ermittlungsverfahren entscheidet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die als Gäste im Pub waren und bittet darum, Videoaufnahmen von dem Vorfall unter 0621/ 1 74 44 44 zu melden und die Filmaufnahmen den Ermittlern zur Verfügung zu stellen. lia/pol

