Erneut Corona-Fall an Schule

Dem Gesundheitsamt Mannheim wurden bis Mittwoch 17 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 1043. Das teilte die Stadt in einer Presseinformation mit.

Eine der gemeldeten positiv getesteten Personen besucht ein Gymnasium in Mannheim, heißt es dort weiter. „Für die engen Kontaktpersonen der entsprechenden Kursgruppen wurde eine 14-tägige häusliche Isolation ab dem letzten Kontakttag angeordnet“, so die Stadt. Für alle anderen Schüler und Beschäftigten, die keinen engen Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen hatten, gelte kein erhöhtes Infektionsrisiko.

900 Genesene

Das Gesundheitsamt ermittele derzeit die weiteren Kontaktpersonen aller nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der „vulnerablen Gruppen“, nehme Kontakt mit diesen auf und begleite sie während der häuslichen Quarantäne. Sie werden auch ohne Symptome auf das Virus getestet, so die Stadt.

Bislang sind in Mannheim 900 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 130 akute Fälle. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.09.2020