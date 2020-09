Erneut gefährliche Hundeköder ausgelegt – Polizei warnt

Mannheim.Ein Unbekannter hat am Montagmorgen im Mannheimer Stadtteil Waldhof gefährliche Köder ausgelegt. Laut Polizei war der für Hunde vermeintliche Leckerbissen mit Reißnägeln gespickt.

Wie die Beamten weiter mitteilten, hatte der Hund einer Spaziergängerin am Montagnachmittag die präparierte Wurst in einem Gebüsch in der Rüsselsheimer Straße aufgespürt, jedoch nicht gefressen.

Bereits in der letzten Woche war im Bereich Feudenheim ebenfalls eine in gleicher Art präparierte Wurst aufgefunden worden. Auch hier wurde kein Tier kein verletzt.

Die Polizei bittet daher Hundebesitzer, in den genannten Bereichen wachsam zu sein und darauf zu achten, dass Ihr Hund nicht unkontrolliert Nahrung aufnimmt. Bei Verhaltensauffälligkeiten des Hundes oder bei Auftreten von Verletzungserscheinungen sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.



