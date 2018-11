Erneut gewinnt ein Mannheimer Schein

Wieder ein Lottogewinner aus Mannheim: Bei der Mittwochsziehung räumte eine Frau aus Neckarau 100 000 Euro in der Zusatzlotterie Super 6 ab, wie Toto-Lotto Baden-Württemberg gestern mitteilte. Der Volltreffer – die Wahrscheinlichkeit lag bei eins zu einer Million – war bereits der dritte sechsstellige Gewinn in Mannheim im Oktober. Mitte des Monats war ein Tipper aus der Quadratestadt ebenfalls in der Zusatzlotterie Super 6 erfolgreich. Wenige Tage später folgte ihm ein Eurojackpot-Spieler, der knapp 400 000 Euro einstrich (wir berichteten). Insgesamt war es der 26. Hauptgewinn in der Super-6-Lotterie in Baden-Württemberg in diesem Jahr. Das teilte die Glücksspielgesellschaft gestern mit. red/lok

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.11.2018