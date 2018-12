Erneut Rekordsumme gespendet

„Wir bleiben Ihrer Sache treu“ – mit diesen Worten begrüßte Dieter Bien von der Unternehmensleitung von Bauhaus die Vertreter der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ in der Unternehmenszentrale im Wohlgelegen. Zum dritten Mal in Folge unterstützt der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten die „MM“-Aktion mit 50 000 Euro. Das stellt nicht nur die mit weitem Abstand größte Firmenspende, sondern überhaupt die größte Einzelspende an den „MM“-Hilfsverein dar.

Anliegen des Gründers

Ein bisschen Spannung ist immer dabei, wenn Bauhaus einlädt. Mercedes Smolka aus der Bauhaus-Werbeabteilung kommt mit sehr geheimnisvollem Lächeln und trägt den großen Scheck so unter dem Arm, dass man die genaue Summe zunächst nicht lesen kann. Erst Bien lüftet dann das Geheimnis, denn Bauhaus hat in den vergangenen Jahren die Spende für die „MM“-Aktion regelmäßig aufgestockt, bis 2016 der Rekordbetrag von 50 000 Euro erreicht war.

„Oh, ganz toll“, freute sich daher Björn Jansen, Geschäftsführender Gesellschafter der Mediengruppe Dr. Haas und erster Vorsitzende des „MM“-Hilfsvereins, dass dieser Rekordbetrag gehalten wird. Herzlich dankte er Bien für die großzügige wie verlässliche Hilfe. „Es ist ganz prima, weil wir enormen Zuwachs an Anträgen bei unserer Aktion haben und das Geld wirklich brauchen“, erklärte Jansen. Unverändert gelte auch, dass der „MM“ alle Verwaltungs- und Personalkosten trage, damit alle Spenden direkt den Betroffenen zugute kämen.

„Diese Arbeit ist vorbildlich und passt perfekt zur Bauhaus-Philosophie, so dass wir hier gerne etwas beitragen“, erläuterte Dieter Bien weiter. Schon seit der Unternehmensgründung sei es Bauhaus „ein wichtiges Anliegen, der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden“, so Bien: Dabei habe soziales Engagement „höchste Priorität“: Bauhaus helfe „überall da, wo es nötig ist“, gerade auch im Umfeld der 150 Fachcentren in ganz Deutschland, erklärte Bien.

Dabei hat es schon seit über 30 Jahren Tradition, dass Bauhaus „Wir wollen helfen“ großzügig unterstützt, denn das lag dem Firmengründer stets besonders am Herzen. Schließlich hatte Heinz Baus, der im Mai 2016 im Alter von 82 Jahren verstorben war, in der Quadratestadt 1960 sein erstes Fachgeschäft – damals noch in U 3 – gegründet und seiner Idee, Markenprodukte verschiedenster Fachsortimente in Selbstbedienung unter einem Dach zu präsentieren, von hier aus zum Durchbruch verholfen. Inzwischen gibt es, von Mannheim ausgehend, europaweit über 270 Fachzentren in 19 Ländern.

2020 wird Bauhaus daher 60 Jahre alt. Wenn im nächsten Jahr Baubeginn sein könne, dann wolle man das mit einer großen Neueröffnung in Mannheim feiern, kündigte Bien an – einem neuen Fachcentrum in Benjamin-Franklin-Village auf der direkt entlang der B 38 gelegenen Fläche „Columbus-Quartier“.

