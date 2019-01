Erneut Ziel von Einbrechern

In ein Blumengeschäft in der Cheliusstraße im Wohlgelegen wurde wiederholt eingebrochen. Wie die Polizei gestern mitteilte, sollen sich Unbekannte zwischen Samstag, 17.15 Uhr, und Sonntag, 9.55 Uhr, Zutritt über die Terrassentür verschafft haben. Dort gingen sie laut Pressemeldung zunächst in den Personalraum. Nachdem sie dort offenbar nicht fündig wurden, hebelten sie mit brachialer Gewalt die Tür zu einem Büroraum auf und entwendeten dort einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend flüchteten sie.

Da in den vergangenen Wochen bereits mehrmals in dieses Blumengeschäft eingebrochen wurde (wir berichteten), könnte es sich um dieselben Täter handeln, heißt es vonseiten der Polizei. Wer Verdächtiges gesehen hat, kann seine Hinweise dem Polizeirevier Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/33010 mitteilen. ena/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019