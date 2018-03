Erneute Anrufe von Trickbetrügern

Anzeige

Wieder haben falsche Polizisten versucht, an Informationen zu kommen. Die Kriminellen riefen Bewohner aus der Gartenstadt an, um sie angeblich vor rumänischen Einbrecherbanden zu warnen. Dabei versuchten die Betrüger, Informationen über die finanzielle Lage oder Wertgegenstände der Angerufenen zu erhalten. Das teilte die Polizei gestern mit. Zudem weist sie erneut darauf hin, dass sie niemals unter der Telefonnummer „110“ anruft. Daneben sollten Betroffene nicht über finanzielle oder persönliche Verhältnisse Auskunft geben, sondern sich im Zweifel selbst mit der Polizei in Verbindung setzen und von Vertrauten beraten lassen. Weitere Vorfälle können unter 0621/174-44 44 gemeldet werden. man