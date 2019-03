Erneuter Einbruch in Schulgebäude

In eine Privatschule in der Neckarstadt ist nach Montag erneut eingebrochen worden. Laut gestriger Polizeimitteilung haben sich dabei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einer oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zum Schulgebäude in der Maybachstraße verschafft. Dort entwendeten sie einen Schlüssel, mehrere Turnbeutel und beschmierten unter anderem einen Tisch. Die Polizei schätzt den Wert des Diebesguts auf mehrere Hundert Euro. Der Sachschaden liege vermutlich bei rund 1500 Euro. Als Tatzeit kommt Dienstag, 21 Uhr, bis Mittwoch, 7.10 Uhr, in Frage. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in der Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/33 010 zu melden. skw/pol

