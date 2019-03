Eröffnung mit Andre Baumann

Andre Baumann (Bild), Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, eröffnet gemeinsam mit Oberbürgermeister Peter Kurz und Hans-Benno Wichert, Vizepräsident des Landesbauernverbandes, den Maimarkt. Nach den Reden am Samstag, 27. April, ab 10 Uhr im Festzelt informieren sich die drei mit Ehrengästen bei einem Rundgang über die Angebote der Aussteller in den 46 Hallen und auf dem Freigelände. „Für uns Kurpfälzer ist es Tradition, auf den Maimarkt zu gehen“, sagt Baumann. Der Diplom-Biologe ist in Schwetzingen aufgewachsen. Rund 1400 Aussteller präsentieren mehr als 20 000 Produkte und Dienstleistungen. 2018 wurden 338 000 Besucher gezählt. red/lok

