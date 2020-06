Ersatzfreiheitsstrafe kann soziale Probleme verschärfen

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe (BAG-S) sieht in dem Fall nicht nur ein Einzelschicksal, sondern hält Ersatzfreiheitsstrafen generell für falsch. Der Geschäftsführer des in Bonn ansässigen Vereins, Klaus Roggenthin, nennt es „problematisch, wenn Personen aus prekären Lebenslagen wegen Bagatelldelikten inhaftiert werden“. Die Praxis richte womöglich weiteren sozialen Schaden an. Die Pandemie offenbare das Dilemma. Gehen Betroffene nach der Pause wieder in Haft, verzögere sich die Lösung sozialer Probleme. Das erschwere die Wiedereingliederung in die Gesellschaft. „Die Ersatzfreiheitsstrafe gehört auf den Prüfstand“, sagt Roggenthin.

„Kurzfristige Entlassungen aus der Haft können je nach Einzelfall zu sozialen Problemen führen“, sagt auch Karl Zimmermann, Strafvollzugsbeauftragter der CDU-Landtagsfraktion. Daher seien Vollzugseinrichtungen gehalten, auch bei coronabedingten Haftunterbrechungen Kontakt mit Sozialämtern und Vereinen der freien Straffälligenhilfe aufzunehmen. Sie könnten Unterstützung leisten.

Aber war das in den hektischen Tagen auf dem vorläufigen Höhepunkt der Pandemie möglich? „Die Not der Betroffenen haben wir im Blick. Männer, die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen, sind oft tatsächlich mittellos“, sagt Norbert Schmitt, Leiter der JVA Mannheim. Da sie nur kurze Zeit ihre Strafe absitzen, bleibe kaum Zeit für eine Vorbereitung auf die Freiheit. „Wer Familie und Arbeit hat, kann zurückkehren, wenn er die Strafe verbüßt hat“, sagt Schmitt. Das sei nicht bei allen Betroffenen der Fall. Dass die Haftpausen kurzfristig kamen, habe die Sache nicht vereinfacht. wol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.06.2020