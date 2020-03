Durch die Corona-Krise entfallen die Zwischenprüfungen im Handwerk für das Frühjahr 2020. Diese werden ersatzlos gestrichen, teilt die Handwerkskammer mit. Es bestehe keine Nachholpflicht. Die Zwischenprüfung in der Mitte der Berufsausbildung dient dazu, eine Rückmeldung über den Leistungsstand zu geben. Die Ergebnisse haben aber keinen Einfluss auf die Endnote oder den Berufsabschluss. „Uns ist bewusst, dass Prüfungen einen hohen Stellenwert haben. Angesichts der aktuellen Situation ist es jedoch nicht möglich, die Zwischenprüfungen im Bezirk der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald noch ordnungsgemäß durchzuführen“, so Handwerkskammerpräsident Klaus Hofmann. Die Absage solle mit dazu beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, um die Bevölkerung zu schützen. „Wir werden alles dafür tun, negative Konsequenzen für die Auszubildenden zu vermeiden“, so Hofmann. Teil 1 Prüfungen bei gestreckter Prüfungsform, die in die Endnote einfließen, finden statt und werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Die Termine hierfür werden neu festgelegt, sobald es die Situation zulässt. red/aph

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 31.03.2020