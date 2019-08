Erst ab 2023 droht die Schließung

Mitte 2021 oder doch erst ein Jahr später? Derzeit ist unklar, wann genau die Generalsanierung des 1957 eröffneten Nationaltheaters beginnt. Der „MM“ hat die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Thema zusammengetragen.

Warum soll das Nationaltheater saniert werden?

Ein Hauptproblem ist der Brandschutz. Wände und Decken würden Flammen gerade mal 30 Minuten standhalten – 90 Minuten sind heute vorgeschrieben. Es gibt nicht überall die nötigen Fluchtwege. Abschottungen gegen Rauch und Flammen sowie eine flächendeckende Brandfrüherkennungs- und -bekämpfungsanlage fehlen.

Ist dies das einzige Problem oder was wird noch gemacht?

Auch die gesamten Ver- und Entsorgungssysteme sind marode und entsprechen nicht mehr den Vorschriften. Gebäudesubstanz, Arbeits- und Sanitärräume, Foyer und Zuschauerräume bedürfen einer grundlegenden Erneuerung – die vorhandenen Materialien sind verbraucht, mittlerweile unhygienisch und teilweise nicht mehr zulässig. Aus dem als Lager genutzten Bunker unter dem Theater dringt Feuchtigkeit ein. Der Großteil der technischen Gebäudeausrüstung hat „den maximalen Nutzungszeitraum bereits deutlich überschritten“, so die Stadt.

Was genau wird bei der Sanierung gemacht?

Um das alles nach heutigen Vorschriften sanieren zu können, brauche man „weitgehend einen Rückbau des Gebäudes bis auf den Rohbauzustand“, so die Stadt. Dabei soll das Haus „durch die Behebung brandschutztechnischer, bauphysikalischer, akustischer und statisch-konstruktiver Mängel in der Substanz wieder in einen technisch und baurechtlich einwandfreien Zustand versetzt werden“.

Wie lange würde die Sanierung dauern?

Das damit beauftragte Architekturbüro Schmucker geht derzeit von vier Jahren aus.

Stimmt es, dass dem Theater sonst die Schließung droht?

Ja. Es entspricht nicht mehr der heutigen Versammlungsstättenverordnung. Die baurechtliche Genehmigung ist bis 31. Dezember 2022 befristet. Beginnt eine Generalsanierung nicht bis 1. Januar 2023, erlischt die Betriebserlaubnis – „endgültig und unwiderruflich“, so die Stadt.

Ist das denn alles schon beschlossen?

Bisher gab es zwei Grundsatzbeschlüsse: Im Juni 2015, als das Architekturbüro Schmucker mit der Planung beauftragt wurde, und im Juli 2018. Im Dezember 2018 gaben die Stadträte mit der „Maßnahmegenehmigung“ endgültig den Weg frei.

Von welchen Kosten geht man derzeit aus?

200 Millionen Euro für die reine Generalsanierung. Hinzu kommen Kosten für Umbauten im Probezentrum in einem ehemaligen „Schildkröt“-Gebäude in Neckarau, damit es während der Sanierungszeit intensiver genutzt werden kann, sowie der Neubau eines Zentrallagers im Hafen als Ersatz für eine baufällige Halle in der Reichenbachstraße, den Bunker unter dem Goetheplatz und vier weitere, gemietete Flächen mit zusammen weiteren 40 Millionen Euro. Nicht in dem Betrag enthalten sind derzeit nur grob abschätzbare Kosten für die Anmietungen von Ersatzspielstätten.

Sind denn die üblichen Baupreissteigerungen eingerechnet?

Bislang sind jährlich vier Prozent bis 2021 eingerechnet, ferner ein Risikoaufschlag für Unvorhersehbares.

Wer soll diese Summe denn finanzieren?

Zunächst ist es Aufgabe der Stadt, ihr gehört das Theater. Der Bund hat wegen der besonderen Bedeutung des Hauses aber 80 Millionen Euro Zuschuss bewilligt, das Land 40 Millionen – verteilt auf mehrere Jahre.

Was wird das Publikum von all den Bauarbeiten sehen?

Alle sichtbaren Wände/Decken/Böden werden erneuert, das Haus behindertengerechter gemacht, die Bestuhlung in Opern- und Schauspielhaus erneuert. Das Untere Foyer soll tagsüber offen stehen, dorthin Theaterkasse und Abobüro verlagert und der Eingangspavillon für attraktive Gastronomie genutzt werden. Das Obere Foyer im Opernhaus wird klimatisiert, das Obere Foyer des Schauspielhauses wieder zugänglich gemacht, die Akustik verbessert.

Wo spielt das Theater während der Sanierungszeit?

Schauspiel und Tanz wollen in das ehemalige Kino der Amerikaner auf dem Franklin-Gelände ziehen. Bei der Oper steht fest, dass zwei Neuinszenierungen im Rokoko-Theater Schwetzingen gespielt werden. Noch abgeklärt werden der Pfalzbau Ludwigshafen, der Musensaal des Rosengartens sowie eine – eventuell zu bauende – provisorische zentrale Hauptspielstätte in Mannheim.

Wäre auch ein Abriss des Hauses am Goetheplatz möglich?

Nein. Das Theater mit dem Vorplatz hat den Rang eines Kulturdenkmals besonderer Bedeutung, und der Stadt als öffentlichem Bauherr würde ein Abriss nicht genehmigt. Bereits 2012 hat die Stadtverwaltung außer einer Generalsanierung auch mehrere andere Möglichkeiten prüfen lassen – und mit Recht verworfen. Das ergab auch eine „MM“-Veranstaltung im Juli 2018.

