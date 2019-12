„Erst durch das Zeichnen konnte ich mich zeigen“

Eigentlich wollten sie schon lange einmal zusammen arbeiten: der Mannheimer Illustrator Mehrdad Zaeri und Schriftsteller Rafik Schami, der in der Nordpfalz lebt. Weil beide viel zu tun haben und oft auf Reisen sind, ist daraus noch nichts geworden. Bis jetzt. Gemeinsam haben sie die Titelseite unserer Zeitung gestaltet. Ein Gespräch mit Mehrdad Zaeri über Kunst als Rettung, eine zu leise Kirche in lauten Zeiten – und die lästige Steuererklärung.

Herr Zaeri, wie war es, als Sie Rafik Schamis Geschichte zum ersten Mal gelesen haben?

Zaeri: Eigentlich erwartet man ja immer dieselbe Weihnachtsgeschichte. Aber bei dieser besonderen Erzählung wusste ich: Ich muss da mitmachen. Auf Ihrer Titelseite kommen mit Rafik und mir heute zwei Menschen zusammen, die man nicht mit der Weihnachtsgeschichte verbindet. Zwei, die aus islamisch-geprägten Ländern, aus dem Iran und aus Syrien, stammen. Ich finde diese Entscheidung mutig. Sie lassen uns auf Ihrer wichtigsten Seite eine sehr wichtige Geschichte erzählen – in einer Zeit, in der die Intoleranz in der Gesellschaft zunimmt.

Hatten Sie sofort ein Bild zu der Erzählung im Kopf?

Zaeri: Nein. Ich fange einfach an zu zeichnen – und lasse mich davon überraschen, was entsteht. So mache ich es immer. Hier waren es erst die drei Frauen, dann die Geburtsszene. Und während ich daran gearbeitet habe, kam mir die Idee mit der Autobahnbrücke. Plötzlich entstand ein Stau, das war gar nicht meine Absicht. Irgendwann dachte ich: Das schreit nach Mannheim, diese Brücke, die Autos, der Stau. Mannheim verkauft sich eben nicht mit Kitsch, sondern mit beinharten Realitäten.

Sie sind als Jugendlicher mit ihrer Familie aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet. Wann haben Sie zum ersten Mal die Weihnachtsgeschichte gehört?

Zaeri: Sie gehört zum Leben eines muslimischen Kindes. Schon allein durch Hollywood-Filme sind wir mit christlichen Geschichten großgeworden. Als kleiner Junge hatte ich ein dickes Buch mit vielen Holzschnitt-Illustrationen: das Alte Testament. Dass ich heute so viel mit Schwarz-Weiß arbeite und holzschnittartige Grafiken liebe, hat mit diesem Buch zu tun.

Wie haben Sie das Christentum nach Ihrer Ankunft in Heidelberg erlebt?

Zaeri: Damals, 1986, war die Stimmung gegenüber Flüchtlingen ähnlich aggressiv wie teilweise heute wieder. Die NPD und die Republikaner waren sehr erfolgreich. Ich wurde auf der Straße beleidigt. Für mich – damals ein Jugendlicher – waren das „die Deutschen“, also auch die Christen. Von Nächstenliebe erstmal keine Spur.

Wann hat sich das geändert?

Zaeri: Wir haben sehr bald Menschen kennengelernt, die uns wahnsinnig geholfen haben. Menschen, die die christlichen Werte lebten. Unsere Nachbarn zum Beispiel, Lehrer, unsere Klassenkameraden oder ihre Eltern. Ohne deren Nächstenliebe hätten wir es nicht geschafft in diesem Land.

Erleben Sie noch heute Fremdenfeindlichkeit?

Zaeri: Absolut. Wenn Interviews mit mir im Radio oder Produktionen im Fernsehen laufen, gibt es manchmal einen riesigen Shitstorm im Internet. Beleidigungen gehören dazu. Und ich werde nicht nur online, sondern auch auf der Straße angegangen. Aber ich bin nicht mehr der unsichere Jugendliche, sondern jemand, der diese Gesellschaft gestaltet. Heute denke ich gar nicht mehr darüber nach, ob das Christentum mir gegenüber freundlich ist oder nicht. Ich bin als – wenn auch nichtpraktizierender – Muslim ein Teil der Gesellschaft. Das lasse ich mir nicht nehmen.

Welche Rolle hat die Kunst für den unsicheren Jugendlichen von damals gespielt?

Zaeri: Sie war für mich die erste – und die beste – Tür, die ich öffnen konnte: In meiner Schulklasse in der Internationalen Gesamtschule in Heidelberg haben mich die anderen Kinder überhaupt nur wahrgenommen, weil ich gut zeichnen konnte. Wenn du eine Sprache nicht beherrschst, hast du keinen Charakter. Alles, was du in deiner Heimat warst – ob schüchtern, ob schlagfertig, ob lustig – ist weg. Man kann nicht humorvoll sein, kein Melancholiker, auch kein philosophischer Mensch. Man ist ein komplett weißes Blatt. Erst durch das Zeichnen konnte ich mich zeigen.

In vielen Ihrer Werke steckt eine gewisse Melancholie.

Zaeri: Die persische Kultur ist eine melancholische. Als ich ein Kind war, trafen sich die Männer manchmal nicht etwa, um ein Bier zu trinken. Sondern um schwermütige Musik zu hören und gemeinsam das Leben zu beweinen. Hinterher fühlten sie sich wohl. Sie hatten keine Angst vor der Melancholie. Doch auch im Iran wird es immer westlicher, immer bunter und fröhlicher. Dabei lieben die Menschen Melancholie, auch hier in Deutschland. Es ist keine dunkle Traurigkeit, sondern eine warme, helle. Ein Trost, kein Untergehen.

Sie arbeiten viel, sind ständig unterwegs. Gönnen Sie sich an Weihnachten etwas Ruhe?

Zaeri: Eigentlich hätte ich schon seit ein paar Tagen Ruhe, wäre da nicht die Steuererklärung. Im Grunde haben wir alle dieselben Probleme, ob Muslim oder Christ.

Mal abgesehen von lästigen bürokratischen Pflichten: Wie verbringen Sie Weihnachten?

Zaeri: Ich feiere mit meiner Frau Christina im Kreis ihrer Familie im Schwarzwald. Darauf freue ich mich sehr.

Würden Sie in die Kirche gehen?

Zaeri: Ich mag Kirchen. Sie sind ein guter Rückzugsort in der Stadthektik. Ich bin auch gerne bei christlichen Gottesdiensten. Aber es stört mich, dass vieles dort nur Schein ist: sowohl, was gepredigt wird, als auch die Anwesenheit der Menschen. Oft kommt sie nicht von Herzen, sondern weil es zur Tradition gehört. Dass viele Christen nicht mehr zu dem stehen, was ihre Kirche sagt, befremdet mich. Die Kirche ist heute zu leise.

Liegt das an der Kirche oder an den Menschen?

Zaeri: Es liegt an unserer konsumorientierten Gesellschaft. Wir sind gegen den, der uns am Konsumieren hindern möchte. Oder gegen den, der uns sagt, dass wir uns um andere kümmern sollen. Nächstenliebe ist etwas, über das oft geredet wird – aber viele praktizieren sie längst nicht mehr.

Rafik Schamis Geschichte ist ein Sinnbild von Nächstenliebe. Berührt diese Botschaft die Menschen überhaupt noch?

Zaeri: Diese Botschaft wird diejenigen berühren, die offen dafür sind. Die anderen werden sie entweder nur überfliegen oder sich aufregen. Aber auch das zeigt ja eine Wirkung. Rafik Schami übermittelt uns seine Botschaft auf eine sehr feine Art, ohne dabei belehrend zu sein oder sie direkt auszusprechen. Die Geschichte soll durchs Erzählen wie ein trojanisches Pferd in die Herzen der Menschen hinein gelangen – ohne dass dafür Tore niedergerissen werden müssen.

Erinnert Sie unsere Weihnachtsgeschichte an Ihre eigene Biografie?

Zaeri: Als Kind einer Familie, die viele Jahre lang auf die Abschiebung gewartet hat, kann ich sie gar nicht lesen, ohne mich darin wiederzufinden: Auf eine Abschiebung zu warten, ist die Hölle. Eine Duldung zu bekommen, die für zwei Monate gilt und immer wieder verlängert werden muss, ist die Hölle. Auch davon erzählt diese Geschichte: von den Menschen unter uns, die nicht wissen, ob sie in zwei Monaten noch ein menschenwürdiges Leben leben dürfen.

