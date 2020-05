Erstaufnahmeeinrichtung in Mannheimer Industriestraße wird geräumt

Das Regierungspräsidium Karlsruhe beginnt nächste Woche mit der Räumung der Erstaufnahmeeinrichtung in der Mannheimer Industriestraße. Diese soll anschließend in einen Standby-Betrieb übergehen und einer Sanierung unterzogen werden, teilte das Regierungspräsidium am Samstag mit. Ausschlaggebend für die Entscheidung des Landes war neben dem Sanierungsbedarf der Einrichtung auch die derzeitige erschwerte Unterbringungssituation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus.

Seit Beginn der Pandemie verfolge das Land die Strategie, die Belegungsdichte in den Erstaufnahmeeinrichtungen landesweit deutlich zu entzerren. Auch in der Mannheimer Industriestraße sei die Belegung in den vergangenen Monaten bereits reduziert worden. Die derzeit noch in der Einrichtung untergebrachten Asylbewerber werden im Laufe des Monats Juni in andere Erstaufnahmeeinrichtungen in Baden-Württemberg verlegt sowie zur vorläufigen Unterbringung den Stadt- und Landkreisen zugewiesen.

An den Übergang der Einrichtung zu einem Standby-Betrieb knüpft unmittelbar die weitere Planung für die Sanierungsmaßnahmen an. Das Land steht nach eigenen Angaben hinsichtlich des Umfangs von Instandsetzungsarbeiten in Verhandlungen mit dem Eigentümer der Liegenschaft. Ziel ist es, die Sanierung zeitnah zu erledigen, so dass die Einrichtung auch künftig wieder zur Unterbringung von Geflüchteten genutzt werden kann.