Erste Bewohner nach Brand zurück in Hochhaus an Mannheimer Neckarpromenade

Die ersten Bewohner sind am Morgen in ihre Wohungen im Hochhaus an der Mannheimer Neckarpromenade zurückgekehrt. Das berichteten zwei Bewohner dieser Zeitung. Sie seien am Morgen per Bus vom Hotel in das Haus gebracht worden. Es rieche in den Wohnungen noch stark nach Rauch, sagten sie. Außerdem kritisierten sie, dass kein Ansprechpartner vor Ort sei. In dem Haus hatte es am Montag im Müllschacht gebrannt. Danach mussten die mehr als 500 Bewohner für zwei Nächte ausquartiert werden. Sie kamen in Hotels und bei Freunden unter.