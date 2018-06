Erste Erkenntnisse über Brandursache in Kakaofabrik

Anzeige

Mannheim.Brandexperten fanden am Donnerstag erste Erkenntnisse über die mögliche Ursache des Feuers beim Mannheimer Kakaohersteller Olam Cocoa heraus. Wie die Polizei mitteilte, sei das Feuer durch das Überhitzen eines Förderbandes, das das Kakaopulver zur Mühle transportiert, entstanden. Durch diese große Hitze entzündete sich offenbar Kakaopulver bzw. entstandener Kakaostaub, was anschließend die Mühle in Brand setzte.

Das Feuer brach am späten Mittwochnachmittag aus. Nach Angaben der Feuerwehr breiteten sich die Flammen in dem Betrieb in der Neckarvorlandstraße über die Rohrleitungen des Gebäudes aus. Die Polizei ergänzte, dass das Feuer bis in die zweite Etage vorstieß. Zwei Mitarbeiter atmeten nach ersten Informationen Rauchgas ein und wurden dem Rettungsdienst übergeben. Wie sich herausstellte, waren die dadurch erlittenen Schäden nicht schwerwiegend.

Die Polizei sperrte das Gebiet weiträumig ab. Die Feuerwehr war bis zum späten Abend mit 100 Kräften im Einsatz. Die Brandbekämpfung gestaltete sich schwierig und dauerte rund sechs Stunden an. Gegen 23.10 Uhr war das Feuer gelöscht. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.