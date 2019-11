Erste eSport-Konferenz in Mannheim

Emilie Sobo ist extra aus Trier angereist. „Es geht mir hier um den Austausch mit anderen Studenten, aber auch darum, Erfahrungen zu sammeln, Tipps einzuholen und interessante Vorträge zu hören“, sagt die 20-jährige Informatik-Studentin. Sie ist Teilnehmerin der ersten Uni eSport-Konferenz in Mannheim. Diese richtet sich an Nachwuchskräfte und Interessierte des eSports (elektronischer Sport) und bietet Einblicke in eine Branche, die in den vergangenen Jahren stetig wachsende Umsätze verzeichnet. Veranstaltet wird die Konferenz von der Uniliga, der Anlaufstelle für Hochschul-eSport in Deutschland, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sport der Universität Mannheim.

Als Begriff ist eSport seit Ende der 1990er Jahre bekannt und steht für den sportlichen Wettkampf zwischen Menschen mithilfe von Computer-Spielen. Ausgeübt werden die Wettkämpfe mit Computern oder Spiele-Konsolen als Individual- oder Mannschaftssport. Einer der Größen in dieser Branche ist der Mannheimer Martin Hoffmann. „Die Veranstaltung ist sozusagen unsere Pilotkonferenz“, sagt der Jura-Student.

Hoffmann ist der Gründer der Uniliga. „Deutschlandweit gibt es über 80 Hochschulstandorte, an denen eSport betrieben wird“, sagt er 32-Jährige. Sehr groß an Hochschulen seien beispielsweise Karlsruhe und Frankfurt. Auch er selbst ist begeisterter eSportler, seine ersten Erfahrungen habe er schon als Kind gesammelt, erzählt er. Zum Wettbewerb seien besonders Spiele geeignet, bei denen der Faktor Zufall keine große Rolle spiele.

Doch sind Computerspiele überhaupt Sport? Der Deutsche Olympische Sportbund lehnt jedenfalls bislang ab, eSport als eine Sportart einzustufen. Die Spieler sitzen an Computern, es gibt kaum körperliche Betätigung. Für Valentin Ruland ist das kein Argument gegen ihre Sportart. „Beim Schach gibt es diese körperliche Aktivität auch nicht“, führt der 19-Jährige als Argument ins Feld. Der Dossenheimer studiert in Heidelberg Physik und ist gleichzeitig Spieler im dortigen Team „University eSports Heidelberg“.

Angefangen habe er mit Computerspielen vor etwa acht Jahren. Er spielt das Spiel „League of Legends“. In diesem Spiel gehe es um eine Mischung aus eigenen Reaktionen, ums Agieren im Team und um Taktik. „Das ist wie beim Tennis. Da geht es auch um Reaktion auf die Schläge des Gegners, aber auch um Taktik“, sagt er. Und sein Team-Kollege Silas Braun wirft ein: „Im Gegensatz zu unserem Sport ist Tennis eindeutig ungesünder. Ich weiß das, ich bin Übungsleiter beim TV Schriesheim“, sagt der 26-Jährige, der ebenfalls in Heidelberg studiert. „Im Tennis gibt es sehr ruckartige, heftige Bewegungen“, führt er als Erklärung an. Das sei alles andere als gesund.

Braun wünscht sich, dass eSport als Sportart akzeptiert und in den Breitensport integriert wird. „Nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung.“ Und er ist zuversichtlich, dass dies auch eines Tages geschehen wird. eSport sei mittlerweile ein großer Wirtschaftszweig, der Markt sei jedenfalls da und wachse. Weltweit wurde bereits 2016 die 300-Millionen-Euro-Umsatz-Marke geknackt. Für Deutschland schätzt Hoffmann den Umsatz auf 100 Millionen im Jahr. Braun ist auch der Meinung, die Politik sei hier gefragt. Er meint, in einigen Ländern gebe es Probleme, für eSportler, Visa für die Einreise zu bekommen. Das hänge damit zusammen, dass eSport noch nicht gänzlich anerkennt ist, vermutet er.

Zu der Konferenz an der Universität Mannheim sind nach Angaben von Martin Hoffmann rund 160 Besucher gekommen - 40 als Spieler, der Rest als Tagungsgäste. Dort fand zugleich das Finale des „League of Legends“-Pokals für Baden-Württemberg statt. Teilnehmer waren Teams neben der Quadrate-Stadt aus Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, Freiburg, Tübingen und Ludwigsburg. Das Rennen machte das Team aus Karlsruhe.

Martin Hoffmann möchte nach seinem Abschluss an der Universität in die Gaming-Branche gehen. Das gilt auch für Emilie Sobo.

