Erste friedliche Demonstrationen am Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim.Mit ersten friedlichen Demos am Mannheimer Hauptbahnhof haben am Freitag die Demonstrationen zum globalen Klimastreik begonnen. Mehrere Dutzend Menschen versammelten sich bereits um 12 Uhr - Stunden vor der eigentlichen Kundgebung am Abend am alten Meßplatz - auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs.

Mit dabei war auch die 12-jährige Rosa - unterstützt von ihrer Mutter Claudia und ihrer kleinen Schwester. "Ich bin da weil ich mich für den Klimaschutz einsetzen möchte und weil ich schon immer an so einer Demo teilnehmen wollte", sagte sie. Jeden Freitag stelle sie in der Schule ein Schild mit der Aufschrift #fridaysforfuture auf ihr Tisch. Ihr Erdkundelehrer hätte sie sogar zu diesem Thema in der Klasse sprechen lassen. Sonst wäre sie unter ihren Klassenkammeraden eher eine Einzelkämpferin was das Thema "Klimaschutz" angeht. Ihre Freunde würden aber am Abend zur großen Kundgebung dazustoßen. Vom Thema habe sie vor allem im Internet und in Zeitungsberichten erfahren.

Wie die Organisatoren von "Fridays for Future" mitteilten, waren einige Teilnehmer auch am Mittag auf den Planken unterwegs. Mit sogenannten Die-ins stellten sie sich vor der Deutschen Bank tot. Mit diesem gewaltlosen Widerstand gingen sie gegen die Finanzbank vor, die massiv in die Kohleindustrie investiere und generell viel Geld in umweltschädliche Technologien stecke. "Weitere Die-ins sind am Paradeplatz geplant", sagte ein Mitorganisator.