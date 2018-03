Erste Hilfe auf Englisch

Anzeige

Mannheim.Mit ihrem multilingualen Angebot hat die Abendakademie zum vergangenen Semester ein Format geschaffen, das sich gezielt an Menschen richtet, die eine Fremdsprache lernen oder an Teilnehmer, die kein oder nur wenig Deutsch sprechen und verstehen: Im Frühjahr steht ihnen erneut eine Reihe von Angeboten zur Auswahl, die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten wurden. Gebucht werden können beispielsweise Erste-Hilfe-Kurse bei Notfällen von Säuglingen und Kleinkindern sowohl in türkischer als auch in englischer Sprache.

Und auch die beliebten Keramikkurse finden im Frühjahr erneut in Englisch und in Arabisch statt. Das Angebot wird ergänzt mit Kochkursen und einem umfangreichen Kursangebot der Musikschule. Eine Übersicht aller Angebote bietet die Homepage der Abendakademie unter dem Stichwort „Multilinguale Angebote“.