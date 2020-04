Erste Lockerungen wecken bei vielen Hoffnung auf mehr

Viele Mannheimer sehen sich nach Alltag – doch daran ist nach der neuesten Entscheidung der Bundesregierung nicht zu denken. In allen Bereichen der Stadt werden die aktualisierten Verordnungen nun geprüft. Klarheit gibt es kaum, aber Hoffnung. Zum Beispiel auf einen Sommer, wie wir sie kennen. Mit Freibad, Eis am Stiel und Pommes. Bei der Stadt will man den Gedanken daran auch in Corona-Zeiten nicht verdrängen. „Aktuell befinden wir uns in der ,Auswinterung‘ und bereiten die Bäder für eine mögliche Öffnung vor. Wann die Bäder von der Landesregierung Baden-Württemberg für eine Öffnung freigegeben werden, können wir nicht sagen. Wir bereiten uns allerdings so vor, dass wir bei Freigabe schnellstmöglich reagieren können“, sagt ein Stadtsprecher.

Erstmal weiter Kirche online

Das klingt nach sonnigen Aussichten, wenn wohl auch noch in weiter Ferne. Schneller soll dagegen Normalität in den Kirchen einkehren. „Jetzt, wo über die schrittweise Öffnung von Bereichen des gesellschaftlichen Lebens beraten und entschieden wird, hoffen wir darauf, Gottesdienste in absehbarer Zeit in Verantwortung und wieder gemeinsam in unseren Kirchen feiern zu können“, sagen die Stadtdekane Ralph Hartmann (evangelisch) und Karl Jung (katholisch) in einer gemeinsamen Erklärung. Sie wissen aus der Erfahrung der vergangenen Wochen: „Die Sehnsucht und das Bedürfnis nach Halt und Vergewisserung lassen sich online nicht dauerhaft stillen.“ Geduldig belassen sie es vorerst dabei, dass keine Gottesdienste stattfinden dürfen, aber sie hoffen, „dass in den angekündigten Gesprächen der Bischöfe mit der baden-württembergischen Landesregierung Perspektiven gefunden werden.“ In den islamischen Gemeinden der Stadt hat man Verständnis für die andauernden Beschränkungen: „Das muss sein“, sagt Talat Kamran vom Mannheimer Institut für Integration und interreligiöse Arbeit. Die Muslime würden die Vorschriften mittragen und beachten.

Aus Gesprächen mit den Gemeinden weiß er aber auch: Kurz vor dem Ramadan, der am kommenden Freitag beginnt, leiden die Gläubigen besonders unter den Vorschriften. Gemeinsames Beten in der Moschee, zusammen essen (Fastenbrechen) am späten Abend, Gäste einladen, Umarmungen, Händeschütteln – „all das wird uns sehr fehlen“, sagt Kamran. Normalerweise kommen zum Freitagsgebet rund 1000 Menschen in die Moschee am Luisenring. Zum Auftakt des Fastenmonats sind es mindestens doppelt so viele, die sich im Jungbusch versammeln. Auch das Zuckerfest (24. Mai) und das Opferfest (31. Juli) werden wohl aufgrund der Pandemie ausfallen müssen. Online-Angebote (Predigten, Koran-Unterricht), die alle Moscheen jetzt für die Gläubigen bereitstellen, könnten diese Gemeinschaftserlebnisse nicht ersetzen.

RNV fährt sachte hoch

Und wann dürfen die Mannheimer wieder in ihre grünen Oasen? „Die Stadtparks bleiben unabhängig der am Mittwoch gefassten Beschlüsse weiterhin geschlossen. Voraussichtlich am Wochenende soll eine neue Rechtsverordnung des Landes erscheinen, die möglicherweise weiter Aufschluss gibt“, sagt ein Sprecher der Stadt auf Anfrage.

Bei der Mobilität in der Stadt möchte man derweil langsam, aber sicher hochfahren: „Wir bitten um Verständnis, dass die Bahnen nicht schon ab Montag wieder im normalen Regelfahrplan wie vor Corona fahren werden“, sagt eine Sprecherin der RNV. Man kehre gerne für die Kunden zum normalen Betrieb zurück. Aber dies werde man mit realistischer Geschwindigkeit und mit Bedacht tun. Abstimmung und Organisation erforderten Zeit, beispielsweise müssen auch Personalpläne neu geplant werden. Aktuell visiert das Unternehmen den 4. Mai zur Rückkehr zum Regelfahrplan an. Auch empfiehlt das Unternehmen, eine Maske in seinen öffentlichen Verkehrsmitteln zu tragen. Es gibt zudem schon seit Anfang der Krise Lautsprecherdurchsagen mit Verhaltensregeln.

Verhaltene Freude herrscht beim Thema Einkaufen. Der Handelsverband Nordbaden hatte der Politik ein Konzept vorgestellt, dass unabhängig von Vertriebsweg oder Größe „eine leichte administrative Handhabung und einen effektiven Infektionsschutz im Handel hätte sicherstellen können“, berichtet Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden am Donnerstag enttäuscht. „Wir hoffen nun, dass sich die Landesregierungen nicht härtere Regelungen einfallen lassen, als die, die sich in der heißen Phase der Pandemie als wirksam erwiesen haben.“

Langes Nachwirken

„Nichts ist trauriger als ein verlassener Engelhorn-Laden“, findet derweil Andreas Hilgenstock, geschäftsführender Gesellschafter vom Modehaus Engelhorn. Er hofft auf konstruktive und zugleich sichere Lösungen für die Händler aller Geschäftsgrößen – auch für große Häuser über 800 Quadratmeter, wie seines. „Wir wollen als Engelhorn wieder für die Mannheimer da sein“, sagt er. Auch auf diesem Umsatzniveau. Er wisse, dass das nicht sofort wieder der Fall sein werde. Denn die Krise werde lange Nachwirken, bei vielen Menschen. Nach vorne blickt er trotzdem.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020