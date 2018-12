Erste Videowand in Betrieb

Die erste von zwei Videowänden an der Fassade des MVV-Hochhauses leuchtet. Das Energieunternehmen nahm die sieben mal 21 Meter große Fläche gestern Morgen in Betrieb. Auf der Wand sind von Montag an redaktionelle Schlagzeilen aus Mannheim, der Region und der ganzen Welt weithin sichtbar zu lesen. Den Inhalt liefert der „Mannheimer Morgen“ gemeinsam mit dem „Rhein-Neckar-Fernsehen“. Zudem werden abwechselnd Wetterbericht, Uhrzeit und Datum gezeigt. Im neuen Jahr beginnt an der gegenüberliegenden Seite der Betrieb der zweiten Fläche. Die MVV hat die LED-Wände konzipiert und umgesetzt. Inhalte und Helligkeit werden dem Unternehmen zufolge mit Rücksicht auf Verkehr und Anwohner auf die Tageszeit abgestimmt. stp

Info: Video und Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

