Erster Corona-Fall am Nationaltheater

Am Montag bis 16 Uhr sind dem Gesundheitsamt 20 weitere Fälle von nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf 64. Das hat die Stadt am Montagabend mitgeteilt. Darunter befindet sich ein Mitarbeiter des Nationaltheaters. Dessen Geschäftsführender Intendant Marc Stefan Sickel hat daher alle Kollegen aufgefordert, zunächst für zwei Tage zu Hause zu bleiben, bis all seine Kontaktpersonen ermittelt und isoliert sind.

Bei dem Mitarbeiter handelt es sich um einen Veranstaltungstechniker. „Er hat die klassischen Symptome, aber es ist ein leichter Fall. Er bleibt in häuslicher Quarantäne“, so Sickel auf Anfrage dieser Redaktion. Zwar ist der Vorstellungsbetrieb seit Sonntag ohnehin eingestellt, durch die Erkrankung des Kollegen ruht nun kurzfristig aber auch der gesamte Verwaltungs-, Proben- und Werkstattbetrieb. Der Chor und das Orchester können ohnehin nicht mehr proben – denn da wären über 50 Personen im Raum. Auch darüber hinaus, so Sickel, bereite er mit einem kleinen Team gerade vor, womöglich den Betrieb weiter herunterzufahren und zu ermöglichen, dass Mitarbeiter von zu Hause arbeiten. Das wird für die gesamte Stadtverwaltung geprüft.

Bibliotheken schließen

Für Mittwoch hat die Stadtverwaltung eine Verschärfung und Erweiterung ihrer am Freitag erlassenen Allgemeinverfügung angekündigt – mit zusätzlichen Schließungen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Schon die bisherigen Regelungen werden nicht überall eingehalten. Teilweise sorgen sie auch für Verwirrung, wenn etwa reine Eiscafés schließen müssen, andere Eiscafés wegen ihres zusätzlichen Speiseangebots aber geöffnet bleiben dürfen. Hier ist nach den neuesten Vorgaben von Bund und Land mit strengeren, klareren Regeln zu rechnen.

Seit Montagnachmittag kontrollieren sechs Doppelstreifen, jeweils mit einem Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes sowie einem Polizeibeamten, die Einhaltung der Regeln in der Gastronomie. Dabei stehe zunächst „der aufklärende Charakter im Vordergrund“, so die Polizei, „eine Sanktionierung ist bei groben Verstößen oder fehlender Einsicht aber nicht ausgeschlossen“.

Die Stadt selbst weitet ihre Schließungen aus: Die Zentralbibliotheken und die Zweigstellen sind ab Dienstag dicht, bleiben aber telefonisch und per E-Mail erreichbar. „Online-Verlängerungen sind weiterhin möglich. Die Leihfristen werden angepasst. Versäumnisgebühren entstehen keine“, heißt es.

„Sollten behördliche Fristen versäumt werden, entstehen den Bürgern keine rechtlichen Nachteile“, betont die Stadt ebenso in einem anderen Zusammenhang: Sie bittet, Behördengänge zu vermeiden, nur „in unaufschiebbaren Angelegenheiten“ zu den Bürgerservice-Büros zu kommen und lieber das Online-Angebot wahrzunehmen.

Noch weiter geht die Agentur für Arbeit. Sie schließt alle Arbeitsagenturen und Jobcenter, konzentriert sich auf „Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen“, wie es heißt. Nur in Notfällen solle man persönlich kommen. Arbeitslos dürfe man sich nun auch telefonisch melden, ein Antrag auf Grundsicherung könne formlos in den Briefkasten der Dienststelle eingeworfen werden. „Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfolgen. Sie müssen diese Termine nicht absagen, auch nicht anrufen“, betont die Behörde.

Die Kirche hält weitere Einschnitte ebenso für unausweichlich. „Es ist Zeit, konsequent und gemeinsam zu handeln“, sagt Stadtdekan Karl Jung. „Wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung für alle Menschen.“ Alle Veranstaltungen und Sitzungen des Dekanats, der Kirchengemeinden und all ihrer Gruppierungen sind bis Mitte Mai abgesagt, das Haus der Jugend geschlossen, Proben, Angebote der Kinder-, Jugend- und Alten-Arbeit ausgesetzt.

Taufe und Trauungen verschoben

Die Vorbereitung auf die Kommunion sowie die Feier der Erstkommunion sowie die Firmung sind verschoben auf einen ungenannten „späteren Zeitpunkt“. Taufen und Trauungen werden verschoben und „nur in Ausnahmesituationen werden diese Sakramente im engsten Familienkreis gespendet“. Trauerfeiern und Beisetzungen, die in anderen Städten schon untersagt sind, würden aber in Mannheim „bis auf Weiteres stattfinden“. Die Abschiedsfeier wird im engsten Familienkreis empfohlen. Die Pfarrgemeinderatswahl am Sonntag, 22. März findet nur als Briefwahl statt.

Dennoch blieben die Gotteshäuser für das persönliche Gebet „bis auf Weiteres geöffnet“ bleiben, teils mit seelsorgerlicher Präsenz, versichert der Dekan. „Unsere Priester werden nicht-öffentlich Eucharistie feiern und dabei die Anliegen der Gemeinden – insbesondere die Kranken und das medizinische Personal – mit ins Gebet aufnehmen“, betont Jung.

Das Katholische Stadtdekanat werde zudem weitere digitale Kommunikationswege öffnen, etwa die Möglichkeiten von Live-Streams aus dem Dekanat insbesondere für die Karwoche und die Ostertage, verspricht er. „Ja, die Messen werden nicht in gewohnter Weise gefeiert, aber wir werden Angebote machen, bleiben im Gebet und im Glauben vereint,“ so Jung.

