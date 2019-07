Erster Schritt zum Feuerwehrmuseum

„Wir haben schon einen Schlüssel!“, freute sich Markus Appel. Der von ihm geführte „Kurpfälzer Verein für Feuerwehrgeschichte Mannheim“ darf jetzt die historische Wagenhalle der Stem-Kaserne in Seckenheim nutzen, und seine Ehrenamtlichen haben sie schon gereinigt. Damit ist der Verein einen großen Schritt weiter gekommen, ein kleines Feuerwehrmuseum für Mannheim einzurichten. Bei seiner Feier zum zehnjährigen Bestehen bekam der Verein nun gleich drei weitere Raritäten als neue Exponate geschenkt.

Abfall ausgeräumt

„Zwei Container voll“ – so schätzt Jens Stiegel, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Nord, und auch aktiv in Verein. So viel Schutt, Schrott und Abfall, darunter alte Lkw-Reifen, haben die Mitglieder des Vereins aus der Halle ausgeräumt. Etwa fünf komplette Tage, so rechnet er, waren jeweils etwa sechs Mann aktiv. „Die Tore standen ja jahrelang offen“, seufzt Siegel.

Schon 2009 räumten die Amerikaner das 1938/39 als Autobahn-Raststätte und Straßenmeisterei gebaute Areal, zuletzt unter anderem von der Militär-Kriminalpolizei und Diensthunden genutzt. Die 56 Meter lange Fahrzeughalle an der Westseite ist als Kulturdenkmal eingestuft. Bei den – in Seckenheim umstrittenen – Überlegungen zur Nutzung des übrigen Kasernengeländes, für das es Ideen als Sportfläche wie für Wohnungsbau oder Kleingewerbe gibt, spielt die Halle keine Rolle.

„Für uns wäre sie aber ideal“, so Stiegel. „Wir sind noch mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als der Eigentümerin und der Stadt im Gespräch“, so Appel, „aber wir dürfen immerhin schon rein“, freut er sich. Beide seien „sehr kooperativ und unterstützen uns“. Laut Stiegel sollen vom Eigentümer noch ein paar Reparaturen durchgeführt und anschließend der Mietvertrag mit dem Verein abgeschlossen werden. Zunächst sei das Ganze nur eine Übergangslösung, stellen Appel und Stiegel klar. „Aber damit bekommen wir wenigstens unsere kräftig wachsende Sammlung unter“, so Appel. Das Ziel bleibe, diese Sammlung auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, betont er.

Herzstück ist ein altes Mannheimer Pullmann-Tanklöschfahrzeug von 1966. In aufwendiger, ehrenamtlicher Arbeit sind die Vereinsmitglieder dabei, es zu restaurieren. „Wir haben es komplett zerlegt und wieder zusammengesetzt“, so Appel. Inzwischen war „Hochzeit“, wurde also das Fahrwerk mit der komplett neu lackierten Karosserie verbunden. Nun läuft der Innenausbau. Wieder so instandgesetzt, dass er sich bewegt und Lasten heben kann, haben die Mitglieder auch den alten Feuerwehrkran, Baujahr 1965. 1978/79 hat Mannheim ihn außer Dienst gestellt. Zuletzt stand er an der Landesfeuerwehrschule Bruchsal. 2018 schenkte ihn das Land dem Verein – für Museumszwecke.

Zum zehnten Geburtstag gab es jetzt gleich drei neue Exponate. Werner Metz, Freiwillige Feuerwehr Ilvesheim, brachte einen Tragkraftspritzenanhänger vom Baujahr 1959 mit. „Eine Rarität“, freute sich Appel. „Den habe ich am Straßenrand entdeckt“, so Metz. Bei Nachforschungen stellte sich heraus, dass er mal in Mannheim, dann in Bürstadt und dann am Flugplatz Mannheim im Dienst war, nun aber arg ramponiert ist. Rüdiger Laser, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Oftersheim, schenkte dem Verein eine Tragkraftspritze gar vom Baujahr 1943, die zuletzt in der Justizvollzugsanstalt im Einsatz war, aber schon lange ausgemustert wurde. „Ihr seid eine Stelle, wo solch ein Stück gepflegt und gewürdigt wird“, so Laser. Und Hans Neubecker von der Oldtimergruppe der Feuerwehr Lorsch konnte gar mit einem 50 Jahre alten Feuerlöscher aufwarten.

Doch nicht nur damit überraschten Feuerwehr-Freunde aus der Region den Mannheimer Verein. Ob aus Edingen, Ilvesheim, Lorsch, Grünstadt oder Bensheim – von überall her rückten sie auf der Feuerwache Nord mit historischen Fahrzeugen an, weshalb immer wieder Publikum herbeiströmte, um diese zu besichtigen. Und Christian Gaberdiel beeindruckte mit seiner Sammlung selbst gebauter Miniatur-Einsatzfahrzeuge.

