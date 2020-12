Erstes Chanukka-Licht leuchtet vor der Synagoge

Mit viel Abstand, eigens markierten Stehplätzen auf dem Rabbiner-Grünewald-Platz und nur einem kurzen Lied feierte die Jüdische Gemeinde am Donnerstagabend vor ihrer Synagoge in F 3 das Chanukka-Fest. Per Hebebühne entzündete Kantor Amnon Seelig das erste Licht sowie die mittlere, jeweils zum Anzünden verwendete „Dienerkerze“ am großen, neunarmigen Leuchter. Jeden Abend, außer am Sabbat, wird jetzt an dem Chanukkia genannten Leuchter eine weitere Kerze entzündet – acht Tage lang. Als sich die Juden von der Besetzung Jerusalems durch makedonische Seleukiden 164 vor Christus befreien konnten, war ihr heiliger jüdischer Tempel in Jerusalem entweiht. Es gab nur noch wenige Tropfen koscheres Öl für das ewige Licht, Symbol für die Anwesenheit Gottes im Tempel. Aber durch ein Wunder reichte das Licht acht Tage lang. Die Juden feiern mit Chanukka „ein religiöses Fest, aber setzen auch ein politisches Zeichen gegen Unterdrückung, dass wir unseren Glauben und unsere Identität verteidigt haben“, so Rita Althausen, die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde: „Sie haben damals versucht, uns zu unterdrücken, aber unser Glaube war stärker“, betonte sie. pwr

