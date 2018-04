Erstes Tanzfestival an Schulen

Anzeige

Mit Tanzen dem Bewegungsmangel entgegenwirken: Das versucht die städtische Jugendförderung seit knapp zehn Jahren mit dem Projekt „Tanz an Schulen“. Daran beteiligt sind im Norden der Stadt Siebt- bis Zehntklässler der Kerschensteiner- und Sandhofenschule und im Bereich Mitte Maria-Montessori- und Johannes-Kepler-Schule. Zum ersten Mal treten die Jugendlichen jetzt mit Tanzfestivals in Erscheinung. Sie gehen auf der Schönau am Donnerstag, 3. Mai, 18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr) in der Kerschensteiner Gemeinschaftsschule, Apenrader Weg 18-20, und am Freitag, 22. Juni, 17 Uhr, in der Maria-Montessori-Schule, U 2, 5-7, über die Bühne. Der Nachwuchs der Mannheimer Tanzszene zeigt Höhepunkte aus dem Projekt. „Besucher können sich auf kreative Choreographien, hippe Tanzgruppen, Battles, coole Tanztrainer und ein vielseitiges Rahmenprogramm freuen“, teilt die Jugendförderung mit. bhr