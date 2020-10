Ersti-Rückgang und Digitalschub

Zum Semesterstart der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim macht sich das Virus deutlich bemerkbar: Dass man „noch mitten in der Coronakrise“ sei, sehe man an rund 14 Prozent weniger Erstsemestern im Vergleich zum Vorjahr, so Rektor Georg Nagler. Eine direkte Folge der schlechteren wirtschaftlichen Lage, schlussfolgert Nagler beim Pressetermin. Denn: Hinter jedem Student der

...