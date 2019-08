Das Finanzministerium des Landes Baden-Württemberg hat den Kauf des ehemaligen SWR-Gebäudes in Mannheim bestätigt. Das teilte die Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Grüne) am Mittwoch mit. Damit bestehe für das Technoseum die Möglichkeit seine Arbeit im Bereich der Medienpädagogik zu erweitern, heißt es in der Pressemitteilung.

„Ich freue mich sehr, dass das Technoseum durch die räumliche Nutzung der zwei Studioetagen des ehemaligen Funkhauses jetzt die Möglichkeit hat, seine museumspädagogische Arbeit auszubauen“, so Zimmer. „Damit besteht eine tolle Möglichkeit, den Besucherinnen und Besuchern, vor allem Kindern und Jugendlichen, die Mediengeschichte vom Buchdruck bis zur Digitalisierung darzustellen.“

Schon heute sind rund die Hälfte der Besucher Kinder- und Jugendliche, die größte Besuchergruppe des Museums machen Schulklassen aus. Gerade für diese Zielgruppe möchte das Technoseum den Bereich der Medienkompetenzförderung verstärkt in den Ausstellungsbereich mit aufnehmen, wozu allerdings eine Erweiterung der Räumlichkeiten dringend nötig war.

Der Südwestrundfunk plant, bis 2022 in einen mit moderner Radio- und Fernsehtechnik ausgestatteten Neubau an der Schafweide in der Mannheimer Neckarstadt umzuziehen.