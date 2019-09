Erweiterung möglich

Andreas Adam zeigt im Rohbau, wo der Waschtisch stehen wird. © Blüthner

Die alten Garagen am Betriebshof des Hauptfriedhofs haben ausgedient. Nun sollen sie nach und nach ausgeräumt werden. Ein Teil ist bereits umgebaut und wird ab November 2019 als Waschraum für muslimische Bestattungen genutzt. In der 44 Quadratmeter großen Anlage wird es dann einen Waschtisch und zwei Kühlzellen geben. Friedhof-Chef Andreas Adam hat beim Planen alle 14 muslimischen Gemeinden mit eingebunden. Und er kann sich auch noch eine Erweiterung des Baus vorstellen. Neben dem Waschraum könnte ein Aufenthaltsraum für muslimischen Angehörigen entstehen. Der Umbau ist bereits erfolgt, für die Innensanierung fehlt noch das Geld. Auch die daran anschließenden Garagen würden künftig nicht mehr gebraucht und könnten, so sagt Adam, ebenfalls für andere Zwecke genutzt werden. „Ich stelle mir vor, dass wir hier noch einen Gebetsraum, in dem der Sarg Richtung Mekka aufgebahrt werden kann, einrichten. Platz wäre zudem für eine Toilettenanlage. 200 000 Euro hat die Stadt für den Bau des Waschraums zur Verfügung gestellt. Das Geld für die Erweiterung fehlt noch. Wie viel der Gesamtkomplex kosten würde, kann Adam noch nicht einschätzen. abo

