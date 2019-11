Erzählen und Lesen als Schwerpunkt

„Lesen steigert die die Intelligenz, die Empathie und vor allem die Fantasie“, erklärte Kirsten Boie. Die Kinderbuchautorin hielt die Laudatio bei der Verleihung des Gütesiegels „Buchkindergarten“. Unter den Zuhörern befanden sich auch Vertreterinnen von insgesamt sieben Mannheimer Kitas, die mit dem Gütesiegel ausgezeichnet wurden und bei den Worten Boies nur kopfnickend zustimmen konnten.

„Die Auszeichnung ist eine Bestätigung unseres langjährigen Engagements im Bereich Sprachförderung“, so Andrea Schüssler vom Katholischen Kinderhaus St. Lioba. Neben der Einrichtung im Stadtteil Waldhof erhielten mit dem Familienzentrum St. Theresia in der Neckarstadt und der Kita St. Elisabeth in der Schwetzingervorstadt zwei weitere Kindertagesstätten des Katholischen Stadtdekanats Mannheim das Qualitätsmerkmal.

Zugang zu Büchern erleichtern

Alle drei dürfen in den nächsten drei Jahren das Qualitätssiegel tragen, das sie als Einrichtungen ausweist, in denen frühkindliche Erfahrungen rund ums Erzählen, Reimen und Lesen ein Schwerpunkt des pädagogischen Konzepts sind. „Im Grunde hat alles, was wir täglich mit den Kindern machen, auch mit Lesen, Vorlesen und mit Büchern zu tun“, erklärte Schüssler. So nimmt das Katholische Kinderhaus St. Lioba am Projekt Lesehelden teil, das vor allem Jungen und Mädchen aus bildungsfernen oder -benachteiligten Schichten den Zugang zu Büchern und allgemein zu Kultur erleichtern soll. Im Familienzentrum St. Theresia gibt es regelmäßig eine Erzählwerkstatt, in der Kita St. Elisabeth finden musikalisch-literarische Aufführungen statt.

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Deutsche Bibliotheksverband zeichneten in diesem Jahr auf der Frankfurter Buchsmesse erstmals Kindertageseinrichtungen mit dem Gütesiegel „Buchkindergarten“ aus. Auch die städtischen Kindertageseinrichtungen Kindergarten Erlenhof, Kinderhaus Neckarstadt-West, das Eltern-Kind-Zentrum Ida Dehmel und das Eltern-Kind-Zentrum K2 erhielten das Siegel (wir berichteten). tbö

