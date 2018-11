Wie funktioniert die Guten-Morgen-Maschine von Tatu und Patu? Die kleinen und großen Besucher der „Erzählnacht für Familien“ erfahren am Freitag, 16. November, von 18.30 Uhr bis 21 Uhr, nicht nur diese Geschichte von den Tüftler-Brüdern aus dem gleichnamigen Kinderbuch von Sami Toivonen und Aino Havukainen. Im Rahmen des Festivals „Kultur aus Finnland“ und als Veranstaltung zum Nationalen Vorlesetag lesen und erzählen ehrenamtliche Vorlesepaten in der Kinder- und Jugendbibliothek im Dalberghaus, N 3, 4, finnische Kinderliteratur für Mädchen und Jungen ab sechs Jahren. Einlass ist um 18 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro für ein Kind und einen Erwachsenen, weitere Familienmitglieder zahlen jeweils einen Euro. Eine Anmeldung unter Telefon 0621/293-8925 oder per E-Mail ist nötig (stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de). baum

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.11.2018