„Es endet ein Stück Stadtgeschichte“

Das Hochhaus am Rhein ohne Mercedes-Stern - das tut vielen Mannheimern weh. Die Daimler-Group will das Markensymbol am kommenden Mittwoch entfernen lassen (wir berichteten). „Da wird wieder ein Stück Tradition entfernt“, schreibt beispielsweise Tom Mosi auf der „MM“-Facebook-Seite. Der Stern war 1960 montiert worden. An seiner Stelle wird sich künftig das Logo der Handelsmarke Suntat, eine Sonne, drehen. Sie gehört zum Unternehmen BLG Kardesler GmbH, das vor allem Lebensmittel aus der Türkei vertreibt.

„Suntat ist in Mannheim geboren und ist auch eine Mannheimer Marke und wird weltweit verkauft. Ich freue mich für Suntat“, schreibt Facebook-Nutzer Erdal Bingöl.

„Sehr schade, aber das ist nicht unsere Entscheidung“, sagte gestern Joachim Horner, Betriebsratsvorsitzender des Mannheimer Mercedes-Benz-Werks. Tatsächlich lässt die Daimler-Group derzeit bundesweit ähnliche Mercedes-Sterne abmontieren, zuletzt in Gelsenkirchen und Bonn. Über die Gründe dafür macht das Unternehmen keine Angaben: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt darüber hinaus nicht äußern“, sagte ein Sprecher in Stuttgart dem „MM“.