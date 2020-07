„Es entstanden dramatische Situationen“

„Zwei Quadratkilometer Stress – Hilfe für einen Stadtteil“ lautet der Titel einer neuen Folge der ZDF-Serie „37 Grad“, bei der am Dienstag, 7. Juli, von 22.15 bis 22.45 Uhr, auch die Situation der Prostituierten in Mannheim im Mittelpunkt steht. Es kommen jedoch auch die Menschen, die dort leben mit ihren Nöten und Schicksalen zu Wort. Und der Zuschauer lernt einige derjenigen kennen, die sich mit viel Herzblut, Kraft und Kompetenz in sozialen Einrichtungen für die Hilfesuchenden einsetzen.

„Es war eine intensive Zeit“ berichtet Julia Wege, Leiterin der Beratungsstelle Amalie des Diakonischen Werks, über die Dreharbeiten in der Neckarstadt. In der Reportage kommen Klientinnen zu Wort, die über ihr Schicksal erzählen. Mit Beginn der Corona-Pandemie und des Kontaktverbots wurde auch Prostitution bundesweit verboten. „Das brachte viele Frauen in dramatische Situationen“, sagt Julia Wege. Auch für das ZDF war das Anlass genug, die Reportage zu überarbeiten und den Corona-Aspekt mit einzubauen. Das Team kam nach ersten Dreharbeiten im Herbst 2019 nun im Juni 2020 erneut zu Amalie für weitere Interviews.

Kinderarmut und Arbeitslosigkeit

Neben Amalie und der Situation der Prostituierten hat die Reportage jedoch auch das gesamte Leben der Menschen im Stadtteil Neckarstadt-West im Fokus. So geht es beispielsweise auch um Kinderarmut, Zuwanderung und Arbeitslosigkeit. Weitere Protagonisten des Films sind Stefan Semel, Leiter des Vereins Aufwind und Peter Deffa, Leiter der Neckarschule.

Die Vorgespräche zur Reportage hatten bereits Ende 2018 begonnen. Damals lernte Julia Wege die ZDF-Regisseurin und Redakteurin Güner Balci kennen, die für ihre Filme und Reportagen schon mehrfach ausgezeichnet wurde.

Unter Mitarbeit des Leiters der ZDF-Redaktion „Kirche und Leben“ Reinhold Hartmann begannen die Dreharbeiten mit dem Kameramann Jesco Denzel schließlich im November 2019. mai

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.07.2020