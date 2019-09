Es fehlen noch Kuchen

Sie hat eine unnachahmlich charmant-couragierte Art, redet mit viel Herzlichkeit Klartext: „Es reicht noch nicht!“, sagt Gwendolyn Wentzlaff, Chefin vom Café „Mohrenköpfle“ in der Mittelstraße (Bild). Derzeit zeigt sie vollen Einsatz für den guten Zweck. Denn sie ist Herz und Seele des Kuchenstands beim Blumepeterfest, das der Feuerio am Samstag, 28. September, am Wasserturm zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ ausrichtet.

Schon seit den 1980er Jahren ist sie stets dabei. Sie telefoniert, motiviert, drängt und bittet so lange unter ihren Stammkunden, bis sie genug Kuchenspenden zusammen hat. Dabei war auf ihren großen Einsatz immer Verlass, und auch am Tag des Fests selbst hält sie Ordnung im Kaffee- und Kuchenstand.

Größter Gönner bisher ist Axel Gutensohn von Gigaton Heddesheim, der zusagte, für gleich 25 Kuchen die Rechnung zu übernehmen. Zehn Kuchen haben Jörn und Steffi Schmitt aus Leutershausen zugesagt. Jeweils fünf Kuchen spendieren Werner Geiss, Panajotis Neuert, Traudel Troncone und Piedad Schlupp. Martina Herrdegen vom Café Herrdegen lässt ihre Konditoren vier Schoko-Himbeerkuchen extra machen. Erika Mathias („Grokageli“-Vorsitzende) backt zwei Kuchen und hat sich bereiterklärt, am Stand zu helfen. Gisela Sojka backt drei Rührkuchen, und Irmgard Wittich-Busch hat zugesagt, zwei Kuchen für das Fest in den Ofen zu schieben und vorbeizubringen.

In der Summe sind das aber gerade mal 66 Kuchen. „Reicht noch nicht“, sagt Gwendolyn Wentzlaff dazu – aber bis zum großen Benefizfest sind es ja auch noch gut eineinhalb Wochen. Und wer lieber ein Traditionsgebäck mit Salz mag – 500 Brezeln stellt Wolfgang Bohatsch („Golden Brezel“) großzügig zur Verfügung.

Stichwort großzügig: Da ist auch besonders Carl-Heinrich Esser zu nennen. Er hat auf den Aufruf im „MM“ sofort reagiert und 1000 Euro überwiesen, um Vorräte für den Wein- und den Sektstand zu kaufen, die dann wieder für den guten Zweck veräußert werden.

Noch mehr wert ist die große Spende, die in zwei dicken Umschlägen mit dem Absender „Q 6 Q 7 Mannheim – Das Quartier“ für die Blumepeter-Tombola eingetroffen sind: 50 Gutscheinkarten zu je 25 Euro, in der Summe also 1250 Euro, hat Centermanager Hendrik Hoffmann ausgestellt. Das Quartier bietet von Mode bis Genuss auf drei Ebenen mehr als 65 Marken zum Einkaufen, und überall dort kann man die Gutscheine einlösen – ganz herzlichen Dank dafür! pwr

Info: Dossier unter morgenweb.de/blumepeter

