Karsten Kammholz Chefredakteur

Chefredakteure haben gern ihr Team um sich. Schnelle Absprachen, kurze Wege, das gemeinsame Ringen um die besten Geschichten – so ist Zeitungmachen, Online wie Print. Aber es geht auch anders. Und wie! Telefon- und Videoschalten wechseln einander ab, Diskussionen sind konzentrierter. Am Abend der Blick auf die Zeitungsseiten, wieder am Telefon. Die Distanz bringt uns näher – und wir wachsen an den Hürden. Ein paar Kollegen sind noch in der Redaktion, weit verstreut. Sie zu sehen vermittelt mir einen Rest Normalität. Wer weiß, vielleicht ist das alles hier längst die neue Normalität.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020