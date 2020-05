„Es geht denen gar nicht um Corona“

„Wir sind nicht rechts, wir sind nicht links, wir sind die Mitte.“ Veranstalter Patrick Schlegel ist die Positionierung seiner Corona-Proteste in der Mitte der Gesellschaft wichtig, wie er bei der Kundgebung am vergangenen Sonntag auf dem Marktplatz in seiner Rede mehrfach betonte. Dabei sind weder er noch die Veranstaltung politisch wie gesellschaftlich auch nur annähernd in der Mitte –

...