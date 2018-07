„Es geht ein Stück weit Identität verloren“

Anzeige

Dass Symbole wie der Mercedes-Stern nicht nur Kunden an eine Marke binden, sondern auch identitätsstiftend für Städte und Regionen sind, bestätigt Dirk Totzek (Bild rechts), Marketing-Professor an der Universität Passau. „Werbung kann über die reine Aussage hinaus eine Symbolkraft entwickeln. Sie kehrt ein stückweit in den Alltag der Bürger ein und wird zum Stadtbild zugehörig.“ Menschen würden das schätzen, was sie kennen und seien konservativ, wenn das vertraute Bild wegfalle. Zudem sei der Mercedes-Stern eines der stärksten Symbole deutscher Marken und habe eine extrem starke Aussage. Totzek, der von 1999 bis 2013 in Mannheim lebte, ist sich aber sicher, dass es nur ein relativ kurzes Aufwallen der Gemüter ist: „Veränderungen sind immer schwer für Menschen. Aber wenn sich der Pulverdampf wieder gelegt hat, beruhigt sich auch die Lage wieder.“

Für die BLG Kardesler GmbH, die nun ihre Sonne auf dem Haus präsentiert, sei es eine große Chance. „Viele, die das Unternehmen nicht kennen, werden sich fragen, wer dahintersteht. So kann die Bekanntheit gesteigert werden.“ Gut sei zudem, dass die Firma ihre Wachstumsgeschichte in Mannheim habe: „Sie kommt nicht von außerhalb, sondern aus der Stadt. Mit dem Standort auf dem Hochhaus schafft sich das Unternehmen nicht nur ein gewisses Symbol, sondern zeigt auch Selbstbewusstsein nach außen.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.07.2018