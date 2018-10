Es geht mir gut“, sagt der junge Mann. Ich habe ihn vor der Tür des Gemeindezentrums getroffen, gleich soll ich im Kreis junger Erwachsener den Abend gestalten. Der junge Mann wollte nur noch schnell eine rauchen. Er sieht – freundlich gesagt – ein wenig abgerissen aus, blass, fast bleich, das Haar ungewaschen, der Blick huscht ruhelos hin und her, es fällt ihm schwer, Augenkontakt zu halten. Er habe einfach ein wenig Stress im Studium, zu viel belegt in diesem Semester. Muss er aber, um genügend Credits zu bekommen.

„Es geht mir gut“, sagt die ältere Dame beim Verabschieden nach dem Gottesdienst. Sie ist zum ersten Mal seit einigen Wochen wieder da. Ich weiß, dass sie im Krankenhaus war. Ihr Sohn hat mir erzählt, dass es ihr gar nicht gut geht. Meine besorgte Rückfrage wiegelt sie ab. Vielleicht ist an der Tür auch nicht der Ort für ein Gespräch. Ich verspreche ihr, sie nächste Woche anzurufen.

„Es geht ihr gut“, sagt mein Freund auf meine Frage nach seiner Frau. Die beiden haben Sorgen um ihre jüngste Tochter, einige Untersuchungen haben Auffälligkeiten ergeben, neue Untersuchungen sind geplant. Ich drücke ihn kurz und wünsche Gottes Beistand.

Gefühle werden nicht gezeigt

Drei zufällige Begegnungen in den letzten Tagen. „Wie geht es Ihnen?“ Will ich auf diese formelhafte Frage wirklich eine Antwort? Oder muss man sagen: „Es geht mir gut“? Manchmal habe ich das Gefühl, wir können es uns gar nicht leisten, zuzugeben, dass es uns nicht gut geht. Wenn uns das Wasser bis zum Hals steht. Wenn wir Hilfe brauchen oder reden müssten. Vielleicht sind solche Tür- und Angel-Situationen nicht die richtigen für ein tiefergehendes Gespräch. Vielleicht liegt es auch an unserer zugeknöpften, mitteleuropäischen Art, Gefühle nicht zu zeigen.

Selbst meinem Pfarrer gegenüber nicht, der doch mein Seelsorger ist und sein will. Sagen Sie doch, wie’s um Sie steht, will ich meinen Gesprächspartnern nachrufen. Vielleicht kann ich die Situation nicht ändern, die Not nicht wenden. Aber ich kann da sein. Ich kann mittragen. Ich halte es aus. Manchmal kann ich vermitteln, an Menschen und Einrichtungen, die helfen können. Aber, das Wichtigste: Ich kann zuhören. Ich habe Zeit.

„Geht es Ihnen gut?“, frage ich ein wenig besorgt die Frau an der Bushaltestelle. Sie sitzt ziemlich erschöpft auf ihrem Rollator, der über und über bepackt ist. „Wie soll es einer gehen, die seit Jahren auf der Straße lebt?“, antwortet sie, nicht unfreundlich. Natürlich geht es ihr nicht gut, denke ich. Auf dem Rollator ist wahrscheinlich ihre gesamte Habe versammelt, Schlafsack, Kopfkissen, Porzellangeschirr, Bücher, Plastiktüten. Wir steigen in den Bus, ich helfe ihr. Mitte 50 wird sie sein, mit ihren Zahnlücken und grauen strähnigen Haaren sieht sie aber aus wie 70. Wir kommen ins Gespräch. Sie erzählt von Kaiser Karl V., Philipp II. von Spanien und Queen Mary, die eine fromme Katholikin gewesen sei. Diese Frau hat schon bessere Tage gesehen. Als sie aussteigen will, schenke ich ihr zum Abschied Schokolade und sage: „Gott segne Sie.“ Ihre Antwort: „Vielleicht wird er das, eines Tages.“

Alle eure Sorge werft auf ihn: Diesen Rat gibt die Bibel allen belasteten Seelen. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Dafür stehen Christen ein. Ganz praktisch. Der Busfahrer hat die obdachlose Frau übrigens umsonst mitfahren lassen.

Stefan Scholpp

Evangelische

ChristusFriedenGemeinde

