„Es geht um Lebenszeit“

„Eigentlich bin ich ein glücklicher Mensch“, sagt Tamara Prinz und blickt in die strahlende Sonne dieses sommerlichen April-Tages am Neckarauer Strandbad. Eigentlich. Denn wer hinter das Lächeln der jungen Frau aus Mannheim schaut, erkennt das Schicksal einer 30-Jährigen, deren Krankengeschichte längst Aktenordner füllt – und doch eigentlich so ganz anders hätte laufen sollen.

Die junge Tamara wächst behütet im idyllischen Bammental auf, beginnt 2009 ihr Studium. Und auch, wenn fast klar scheint, dass sie ihrem Vater als Lehrerin nachfolgt: Es spricht für ihre Konsequenz, dass sie das Studium samt Auslandssemester in Toronto abschließt, obwohl sie längst weiß, dass ihr Herz für die Verwaltung schlägt. Die Konsequenz einer jungen Frau, die sehr genau weiß, was sie will.

Jahre zwischen Freude und Leid

Dabei beginnt der Leidensweg der Tamara Prinz schon mit Anfang 20. Ohne Vorwarnung erkrankt sie an Rheuma, erleidet unbeschreibliche Schmerzen – und muss das erste Mal in ihrem Leben im Rollstuhl sitzen. Für eine sportliche Frohnatur, die ihre Freizeit sonst mit Handball, Yoga und Volleyball verbrachte, eine Tortur. „Ich habe mich zurückgezogen, fühlte mich alleine und war neidisch auf jeden, der gesund sein durfte“, erinnert sich die 30-Jährige an den ersten Tiefschlag. Damals ahnte sie nicht, welche Lebensbürde sie noch erwarten sollte.

Es ist der April 2017, an dem sich für die lebenslustige Frau auf einen Schlag alles ändert. Bereits ein Jahr zuvor hatte sie in ihrer Brust selbst einen Knoten ertastet, den Gynäkologen über ein Jahr hinweg für eine Zyste hielten, dann bekommt Tamara Prinz die Diagnose: Triple-negativer Brustkrebs.

„Das war ein wirklicher Schock für mich, der alles relativierte“, erzählt Tamara Prinz. Ihr Alltag habe sich radikal gewandelt. Denn statt zu ihrer Arbeit, fährt die Mannheimerin zu insgesamt 24 Chemotherapien in die Klinik – statt mit ihrem Partner über Familienwünsche nachzudenken, muss Tamara Prinz die chemotherapiebedingte Unfruchtbarkeit verwinden. Die damals 28-Jährige fühlt sich im Räderwerk zwischen Tränen und Hoffnung, Fassungslosigkeit und Zuversicht zunehmend eingeklemmt und erinnert sich: „Ich habe nur noch funktioniert.“

Doch da ist auch die Angst, die für Tamara Prinz zur Motivation wird. Vor allem, als sie im Oktober 2018 ein erneuter Niederschlag ereilt. Nach 25 Bestrahlungen kehrt die junge Frau gerade von einer Reha aus dem Schwarzwald zurück und sitzt auf gepackten Koffern zu einer Rundreise nach Asien, als bei einer Routine-Kontrolle Metastasen in Leber, Lungen und Knochen gefunden werden. Der besonders aggressive Tumor hat im ganzen Körper gestreut, die Chemotherapie nicht gewirkt und Tamara Prinz versteht zum ersten Mal: „Ich bin unheilbar krank.“

Ein Tiefpunkt, mit dem die schwer kranke Mannheimerin ambivalent umgeht. An den guten Tagen sucht Tamara Prinz nicht nur in digitalen Sphären den Kontakt zu anderen Betroffenen, sondern versucht dem Kontrollverlust auch durch Besuche von Ärztekongressen entgegenzuwirken. Und an den schlechten Tagen, wenn Metastasen auf Darm oder Leber drücken, liegt die junge Frau mit Morphium im Bett und findet allein in ihren beiden Katzen Trost.

Das Thema Schuld ist für Tamara Prinz trotz allem nie eine probate Kategorie. Zum einen, weil die sogenannte BRCA1-Genmutation ihr zeigte, dass sie die Erkrankung selbst nicht verhindern konnte – zum anderen, weil sie von veganer Ernährung bis hin zu lokalen Krebstherapien sämtliche denkbare Wege geht, um den Tumoren etwas entgegenzusetzen. Und unter Mithilfe ihrer Freunde sogar den Schritt an die Öffentlichkeit wagt.

Tausende Unterstützer

Als Tamara von einer innovativen Immuntherapie am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg erfährt, unterstützen nicht nur Tausende Bürger die Crowdfunding-Kampagne, mit der die 30-Jährige die monatlich benötigten 9000 Euro aufbringt, für die ihre Krankenkasse nicht aufkommt: Selbst Prominente wie Silvie Meis reagieren. Auch dieser Moment – für die junge Frau aus Neckarau ein Akt der Freude, der sie zuversichtlich ins Ungewisse leitet.

Denn während Tamara Prinz erste Hospiz-Besichtigungen längst hinter sich hat, visualisiert sie in stillen Stunden doch eine Zukunft in einem vitalen Körper. Denn auch, wenn die 30-Jährige heute nicht weiß, wie lange sie selbst noch leben darf, versteht sie sich als Botschafterin, die unmissverständlich auf die Gefahr dieser „unglaublich tödlichen Krankheit“ aufmerksam machen will. „Es geht um Lebenszeit. Für mich, aber auch für so viele andere Frauen, denen ich mein Schicksal ersparen will.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019